Samsung: ARM-Prozessor mit Radeon-GPU in Arbeit?

Michael Söldner

Samsung soll an einem auch für Notebooks geeigneten Prozessor auf ARM-Basis und mit Radeon-GPU arbeiten.

Vergrößern Die Exynos-Chips sollen als Grundlage für Notebook-Chips dienen. © samsung.com

Durch seine Exynos-Chips hat Samsung in den letzten Jahren bereits viele Erfahrungen mit Prozessoren auf ARM-Basis gesammelt. Diese Expertise will der südkoreanische Konzern einem Bericht von Korean Economic Daily zufolge in der zweiten Jahreshälfte 2022 für einen Prozessor für Smartphones und Notebooks nutzen. Dieser soll ebenfalls auf der ARM-Technologie basieren, im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt werden und angeblich auf eine Grafikeinheit von AMD zurückgreifen. Dennoch soll der neue Prozessor in die Exynos-Linie integriert werden und auch Windows-Notebooks antreiben können. Details zu den Neuerungen des Prozessors nennt der Bericht leider nicht. Es ist jedoch von einer überragenden Rechenleistung und Energieeffizienz die Rede, auch durch die Fertigung im 5-Nanometer-Verfahren. Schon 2019 hatte sich Samsung zudem AMDs RDNA-Architektur für eine strategische Partnerschaft lizenziert. Seitdem warten Branchenkenner auf die Ankündigung eines Samsung-Smartphones mit Radeon-GPU.

Inwieweit Mobilgeräte von einer derart leistungsstarken Grafikeinheit profitieren würden, bleibt offen. Hersteller von Smartphones und Notebooks müssen auch immer den Energieverbrauch ihrer Geräte im Auge behalten. Stationäre PCs hingegen können für die Grafikeinheit deutlich mehr Strom verbrauchen. Vorbild für Samsung könnte Apple sein. Der Konzern vollzieht bei seinen Notebooks und Desktop-PCs gerade den Wechsel von x86-Prozessoren auf eigens entwickelte ARM-Chips. Im Windows-Bereich dominieren die Prozessoren von AMD und Intel aber weiterhin. Bisherige Versuche, die ARM-Technik in der Windows-Welt zu etablieren, wie beispielsweise von Qualcomm mit dem Snapdragon 8cx im Jahr 2018, fanden bislang zu wenige Käufer.

