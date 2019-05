Sale im Playstation Store mit vielen Angeboten

Michael Söldner

Im aktuellen Sale im Playstation Store finden sich Klassiker und aktuelle Blockbuster mit bis zu 70 Prozent Rabatt.

Bis zum 29. Mai gewährt Sony auf viele Spiele im Playstation Store hohe Rabatte. Im Rahmen der Aktion Mai-Rabatte lassen sich bei 114 Spielen für PS4 bis zu 70 Prozent sparen. So kostet das Open-World-Epos Grand Theft Auto 5 anstelle von 30 Euro nur 15 Euro. Wer die Entwicklung der Serie nachvollziehen will, erhält mit Grand Theft Auto: The Trilogy für 14 statt 35 Euro die ersten drei 3D-Ableger GTA 3, GTA Vice City und GTA: San Andreas zum Sparpreis.

Das aktuelle F1 2019 wird ebenfalls für 15 Euro angeboten. Wer das umfangreiche Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt verpasst hat, kann nun für 9 Euro statt 30 Euro zuschlagen. Strategiefans sollten sich XCOM 2 für 15 statt 65 Euro anschauen. Für VR-Spieler steht leider nur die VR-Version von Dirt Rally für 8 Euro statt 45 Euro zum reduzierten Preis bereit. Zusätzlich wird auch das Western-Epos Red Dead Redemption 2 bis zum 27. Mai zum reduzierten Preis angeboten: Die Standard-Version kostet statt 70 Euro nur noch knapp 45 Euro. Die Special Edition wird mit einem Rabatt von 42 Prozent für knapp 50 Euro angeboten. Die Ultimate Edition kostet derzeit nur 60 statt 100 Euro. Daneben führt Sony auch zwei Kategorien für Sonderangebote unter 20 Euro und unter 10 Euro . Hier sollten sich tollen Spiele auch für knappe Budgets finden lassen.

