Sale im PSN mit Black Ops 4, Days Gone und Resi 7

Michael Söldner

Im Playstation Store locken 179 Spiele zu vergünstigten Preisen, darunter Blockbuster wie Spider-Man oder Days Gone.

Vergrößern Im aktuellen Sale warten Kracher wie CoD: Black Ops 4, Spider-Man oder Days Gone. © playstation.com

Ab heute lockt der Games of a Generation Sale im Playstation Store mit zahlreichen Rabatten für PS4-Spiele. Teilweise lassen sich bei Blockbustern der vergangenen Monate bis zu 60 Prozent sparen. Die Angebote gelten bis zum 16. Oktober und umfassen 179 Spiele. So kostet Red Dead Redemption 2 anstelle von 60 Euro nur 35,99 Euro. Battlefield V lässt sich hingegen für 24 statt 60 Euro erstehen. Wer das erstklassige Horizon Zero Dawn bislang verpasst hat, kann sich die Complete Edition für 15 Euro zulegen. Rennspielfans sollten sich Need for Speed Payback anschauen, die Deluxe Edition kostet mit 15 Euro aktuell nur die Hälfte, die Standardversion gibt es für 10 Euro.

VR-Spieler kommen hingegen mit der Schießbude Until Dawn: Rush of Blood für 9 statt 15 Euro auf ihre Kosten. Das in VR und am TV spielbare Rennspiel WipEout Omega Collection wird für 15 Euro angeboten. Der VR-Shooter Farpoint ist für 12 statt 20 Euro zu haben. Das erst kürzlich um VR erweiterte No Man´s Sky kostet mit 25 Euro derzeit nur die Hälfte. Mit 30 Prozent fällt die Ersparnis bei Days Gone für 42 Euro etwas geringer aus. Das hochgelobte Spider-Man ist in der GOTY-Edition für 32 statt für 40 Euro erhältlich. Auch die bislang verfügbaren Erweiterungen wurden im Preis reduziert. Der Ego-Shooter Call of Duty: Black Ops 4 ist ein echtes Schnäppchen: Anstelle von 60 Euro werden derzeit nur knapp 20 Euro fällig.

Games of a Generation Sale im Playstation Store anschauen