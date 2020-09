Sale: 127 Spiele für PSVR mit bis zu 60 Prozent Rabatt

Michael Söldner

Sony gewährt im Rahmen der Aktion PSVR Spotlight bis zu 60 Prozent Rabatt auf 127 Spiele für Playstation VR.

Vergrößern Aktuell gibt es 127 Spiele für PSVR mit bis zu 60 Prozent Rabatt. © playstation.com

Wer nach neuem Futter für seine PSVR-Brille sucht, dürfte im neuen Sale von Sony fündig werden. Darin gewährt der Hersteller bis zu 60 Prozent Rabatt auf 127 Spiele für die VR-Brille der PS4. Unter den Angeboten befinden sich absolute Pflichtkäufe für VR-Spieler: Das in Zeitlupe ablaufende Superhot VR kostet aktuell nur 10 statt 25 Euro. Wer das Gangster-Adventure Blood and Truth bislang verpasst hat, zahlt nur 14,79 anstelle von 40 Euro. Plattform-Fans sollten sich hingegen das Jump & Run Astro Bot: Rescue Mission für 14,79 statt 40 Euro anschauen. Wer einen vollwertigen Ego-Shooter sucht, wird mit Borderlands 2 VR fündig. Aktuell kostet der uneingeschränkt in VR spielbare Loot-Shooter mit 25 Euro nur die Hälfte.

Doch auch ungewöhnliche Titel sind Teil des Sales: So sollten sich Golf-Fans unbedingt Everybodys Gold VR für 9,89 statt 30 Euro anschauen. In Rush VR für 10 statt 25 Euro brettern bis zu acht Spieler mit einem Wingsuit Richtung Tal. Und auch ein Flipper kann in VR begeistern, wie Pinball FX 2 VR für 10 statt 20 Euro eindrucksvoll beweist. Oder man greift in Catch and Release für 14 statt 20 Euro zur Angel und genießt bei bestem Wetter einen Angeltrip im Ruderboot. Das Angebot an lohnenswerten Spielen für PSVR wird immer größer. Auch auf der PS5 soll sich der VR-Helm weiternutzen lassen.

