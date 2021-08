Saints Row: Videospiel-Reihe bekommt Reboot

Denise Bergert

Die Open-World-Actionspiel-Reihe „Saints Row“ bekommt ein Reboot. Der Titel erscheint am 25. Februar 2022 für PC und Konsolen.

Vergrößern "Saints Row" erscheint im Februar 2022. © Volition Games

Entwickler Volition will den „Grand-Theft-Auto“-Konkurrenten „Saints Row“ wiederbeleben. Der neueste Teil der Reihe soll unter dem Namen „Saints Row“ am 25. Februar 2022 für den PC sowie die Konsolen Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen.

Im Mittelpunkt der Geschichte in „Saints Row“ stehen die drei Hauptfiguren Neenah, Kevin und Eli. Zusammen mit den Gangstern bauen sich Spieler in „Saints Row“ in der fiktiven Stadt Santo Ileso ihr eigenes Imperium auf und kämpfen mit anderen Gangs um die Macht über die Stadt. Es gilt jedes Viertel Stück für Stück zu erobern, um den eigenen Machtbereich auszubauen. Santo Ileso liegt im amerikanischen Südwesten und soll laut den Entwicklern die bislang größte „Saints Row“-Spielwelt sein. Neben neun Stadtbezirken lädt auch die umliegende Wüstenlandschaft zu Erkundungstouren ein.

Serientypisch geht es im Spiel wieder mit viel Over-the-Top-Action zur Sache. Spieler können aus zahllosen Waffen wählen und sich mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen durch die Stadt bewegen. Ebenfalls an Bord sind ein umfangreicher Charakter-Editor und ein nahtloser Co-Op-Modus.