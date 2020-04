Saints Row: The Third - Remastered-Version angekündigt

Denise Bergert

Volition arbeitet an einer Remastered-Version von Saints Row: The Third für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Vergrößern Saints Row: The Third - Remastered erscheint im Mai. © Volition / Deep Silver

Fünf Jahre ist es her, dass die Saints-Row-Reihe mit Saints Row IV neuen Episoden-Zuwachs hatte. Die Ankündigung eines neuen Teils der Reihe wird für 2020 erwartet. Bis dahin tröstet Publisher Deep Silver die Fans mit einer Remastered-Version von Saints Row: The Third. Die überarbeitete Version wurde heute angekündigt und soll bereits am 22. Mai 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Entwickler Volition hat sich für die Remastered-Version des dritten Saints-Row-Teils viele Assets vorgeknöpft und sie mit mehr Polygonen neu gemodelt. Ingame-Objekte wirken nun detaillierter und auch die hochauflösenden Texturen können sich sehen lassen. Ebenfalls an Bord sind HDR-Support und Physically Based Rendering, das für realistischere Lichteffekte sorgen soll. Auch die übrigen Effekte im Spiel wurden von den Entwicklern komplett neu gerendert und bieten nun unter anderem mehr Frames. Saints Row: The Third – Remastered beinhaltet außerdem alle verfügbaren DLCs für das Spiel, die von Volition ebenfalls einer Frischzellenkur unterzogen worden. Einen ersten Blick auf die neue Optik der Remastered-Fassung können Fans im Ankündigungs-Trailer werfen: