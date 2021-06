Sabrent: Spezielle SSDs für das Mining von Chia-Coins

Michael Söldner

Die speziell für das Mining von Chia entwickelten SSDs erreichen eine Schreibleistung von bis zu 54.000 TBW.

Vergrößern Die Plotripper-SSDs von Sabrent sollen hohe Ausdauer bieten. © sabrent.com

Das Mining der Kryptowährung Chia erfordert keine schnelle Grafikkarte, stellt dafür aber die im System verbauten Speicherlösungen vor große Herausforderungen. Jeder Versuch, einen Chia-Coin zu farmen (Plot genannt), sorgt für eine Schreiblast zwischen 100 und 240 GB. Eine herkömmliche SSD kann so schon nach einem halben Jahr die vom Hersteller garantierte Schreibleistung überschreiten. Hersteller Sabrent will mit seinen Plotripper-SSDs ausdauernde Speicherlösungen zur Verfügung stellen, die speziell auf das Mining der Kryptowährung Chia ausgereichtet sind und entsprechend oft überschrieben werden können.

Konkret handelt es sich dabei um NVMe-SSDs in M.2-2280-Form. Das Modell mit 2 TB Speicherplatz bietet eine garantierte Schreibleistung von 10.000 TBW (Terrabytes Written). Wer zum Pro-1-Modell mit 1 TB greift, darf sogar 27.000 TB schreiben, mit dem Pro-2-Modell mit 2 TBW steigt dieser Wert noch einmal auf 54.000 TBW. Die Werte übertreffen die handelsüblicher SSDs deutlich: So bietet die 2 TB große Standard-SSD des Herstellers Sabrent nur eine garantierte Schreibleistung von 3.000 TBW. Offenbar setzt Sabrent bei seinen Chia-SSDs auf QLC-Speicher, der im SLC-Modus läuft. Die haltbaren Speicher stoßen beim Spitzenmodell mit 54.000 TBW bereits in Regionen vor, die bislang Enterprise-SSD und Intels Optane-SSDs vorbehalten waren. Bei dem TBW-Wert handelt es sich allerdings nur um eine theoretische Zahl, bis zu der die Herstellergarantie aufrecht erhalten wird. Doch auch bei einem Überschreiten dieses Werts sollten die SSDs noch lange Zeit weiter problemlos funktionieren. Es könnte dann jedoch jederzeit zu Schreib- und Lesefehlern kommen.

Kryptowährung Chia stellt SSDs auf harte Probe