SSDs und Speicherkarten von Samsung zu Deal-Preisen

René Resch

Bei Amazon gibt es aktuell einige Samsung-Speicherprodukte wie SSDs, externe Festplatten und Speicherkarten im Angebot.

Vergrößern SSDs und Speicherkarten von Samsung zu Dealpreisen © Amazon

Bei Amazon gibt es aktuell einige Speicherprodukte der Firma Samsung zu Schnäppchenpreisen. Darunter SSDs, externe Festplatten sowie Speicherkarten. Die Angebote aus der Samsung-Aktion bei Amazon haben wir hier für Sie zusammengestellt:

SSDs

Samsung MZ-76E500B/EU 860 EVO

500 GB, SATA 2,5 Zoll, interne SSD, Schwarz

für 75,29 statt 83,70 Euro

Die SSD 860 EVO mit 500 GB Speicherplatz liefert eine sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 550 MB/s bzw. bis zu 520 MB/s und eine I/O-Leistung von bis zu 98.000 IOPS lesend und 90.000 IOPS schreibend. Die SSD 860 EVO verspricht dabei umfassende Kompatibilität mit verschiedenen Systemumgebungen sowie einer langen Lebensdauer mit einer Zuverlässigkeitsprognose von 1,5 Millionen Stunden.

Externe SSDs

Samsung MU-PA500B/EU Portable SSD T5

500 GB, USB 3.1, externe SSD, Blau

für 86 statt 100,56 Euro

Die externe T5-SSD von Samsung erlaubt eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 540 MB/s sowie eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 520 MB/s. Die externe SSD kommt in einer kompakten Bauweise, ausgestattet mit USB-Typ-C-Anschluss und zwei mitgelieferten USB-Kabeln: Typ-C auf C sowie Typ-C auf A, so wird die Verbindung zu PCs, Macs, Smartphones, Smart-TVs und Spielekonsolen ermöglicht.



Speicherkarten

Samsung MB-ME32GA/EU EVO Select

32 GB, Micro-SDHC, UHS-I, U1, Speicherkarte inkl. SD-Adapter

für 9,49 statt 9,99 Euro

Samsung MB-ME64GA/EU EVO Select

64 GB, Micro-SDXC, UHS-I, U3, Speicherkarte inkl. SD-Adapter

für 14,99 statt 15,99 Euro

Samsung MB-ME128GA/EU EVO Select

128 GB, Micro-SDXC, UHS-I, U3, Speicherkarte inkl. SD-Adapter

für 25,99 statt 46,99 Euro

Samsung MB-ME256GA/EU EVO Select

256 GB, Micro-SDXC, UHS-I, U3, Speicherkarte inkl. SD-Adapter

für 52,99 statt 89,99 Euro

Samsung MB-ME512GA/EU EVO Select

512 GB, Micro-SDXC, UHS-I, U3, Speicherkarte inkl. SD-Adapter

für 105,99 statt 114,99 Euro

