SSDs für unter 20 Euro bei Amazon im Angebot

Beim Versandriesen Amazon gibt es aktuell verschiedene SSDs zu reduzierten Angebotspreisen schon ab unter 20 Euro.

Beim Versandriesen Amazon gibt es aktuell verschiedene SSDs zu reduzierten Angebotspreisen. Unter den Angeboten gibt es eine 120-GB-SSD des Herstellers Crucial für unter 20 Euro sowie eine SSD mit 480 GB Speicherplatz für unter 50 Euro von Kingston.

Beim Blick in den PC-WELT-Preisvergleich bestätigt sich ebenfalls: die SSDs sind aktuell nirgends günstiger als bei Amazon zu bekommen. So bietet der nächstgünstigere Anbieter die Crucial BX500 mit 129 GB Speicherplatz zu Preisen ab 23,46 Euro an. Die Kingston A400 mit 480 GB Speicherplatz wird ab 53,87 Euro angeboten.



Beide SSD-Schnäppchen haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Crucial BX500 CT120BX500SSD1

120 GB, SSD, 3D NAND, SATA, 2,5 Zoll

für 19,95 statt 27,36 Euro

Kingston A400 SSD SA400S37/480G

480 GB, SSD, SATA, 2,5 Zoll

für 47,90 statt 96,99 Euro UVP

Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei den SSD-Angeboten wahrscheinlich nur um kurzzeitige Angebote. Wenn Sie sich für eines der vorgestellten Produkte interessieren, sollten Sie also relativ schnell zugreifen.

