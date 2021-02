SSDs, Laptops und mehr: Die Deals der Woche bei Notebooksbilliger.de

René Resch

Bei Notebooksbilliger.de erhalten Sie jede Woche spannende Angebote zu Dealpreisen - nur solange der Vorrat reicht. Zudem gibt es aktuell auch FFP2-Masken in der 50-Stück-Packung zum Schnäppchenpreis.

Beim Händler Notebooksbilliger.de finden Sie in den "Angeboten der Woche" immer bis sonntags neue spannende Deals. Die aktuellen "Angebote der Woche" mit einigen Knaller-Deals gelten dabei vom 22. bis zum 28. Februar 2021.

Einige NBB-Highlights der Woche

Einige der besten Angebote haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Aus gegebenem Anlass Amec FFP2 Masken - 50 Stück © Notebooksbilliger.de Die partikelfiltrierende Atemschutzmaske HT9580 mit der Klassifizierung FFP2 NR entsprechend der Norm EN149:2001+A1:2009 - mit hohem Tragekomfort. Die 50-Stück-Packung gibt es bei NNB aktuell für nur 49,99 Euro. Notebooksbilliger-Preis: 49,99 Euro



Lenovo V17 © Notebooksbilliger.de Das Lenovo V17 82GX007YGE mit 17,3 Zoll Full-HD-Display, Intel Core i5-CPU, 8 GB RAM, und 256 GB SSD-Speicherplatz erhalten Sie aktuell für 749,94 Euro Notebooksbilliger-Preis: 679,97 statt 749,94 Euro

Lenovo IdeaPad 3 © Notebooksbilliger.de Das Lenovo IdeaPad 3 81WC009NGE mit 17,3 Zoll Full-HD+-Display, Intel Core i5-CPU, 8 GB RAM, und 512 GB SSD-Speicherplatz erhalten Sie aktuell für 699,94 Euro Notebooksbilliger-Preis: 749,94 statt 849 Euro



Apple MacBook Pro 16" (2019) © Notebooksbilliger.de Das beliebte Macbook Pro MVVK2D/A von Apple mit 16 Zoll Display, Core i9, 16 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD-Speicherplatz und Radeon Pro 5500M Grafikeinheit erhalten Sie aktuell für 2769,55 Euro. Notebooksbilliger-Preis: 2769,55 statt 3199 Euro



WD Blue 3D © Notebooksbilliger.de Die interne "WD Blue 3D"-SSD mit 2 TB Speicherplatz erhalten Sie momentan auf Notebooksbilliger.de für nur 188,71 Euro. Notebooksbilliger-Preis: 188,71 statt 219,99 Euro

Huawei MatePad T 10 WiFi © Notebooksbilliger.de Das Huawei MatePad T 10 WiFi mit 10,1 Zoll IPS Display, Kirin-CPU, 2 GB RAM, 32 GB Speicher sowie 5 MP Kamera erhalten Sie zum Preis von 208,98 Euro. Notebooksbilliger-Preis: 138,97 statt 188 Euro

HP V24 FHD © Notebooksbilliger.de Den HP V24 Monitor mit 24 Zoll, Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), 60 Hz, 5 ms, VGA und HDMI gibt es diese Woche zum Top-Preis von 94,90 Euro. Notebooksbilliger-Preis: 95,59 statt 109 Euro



HP V27i FHD © Notebooksbilliger.de HPs V27i Monitor mit 27 Zoll, FHD-Auflösung, 60 Hz Bildwiederholrate und 5 ms Reaktionszeit erhalten Sie aktuell für nur 135,15 Euro Notebooksbilliger-Preis: 135,15 statt 159 Euro

Viele weitere Deals auf NBB © Notebooksbilliger.de Viele weitere spannende Wochenangebote zu absoluten Dealpreisen finden Sie auf der Angebote- & Aktionsseite von Notebooksbilliger.de. Direkt zu den Deal-Angeboten von Notebooksbilliger.de

Info von Notebooksbilliger.de: "Auf der Angebotsseite bietet notebooksbilliger.de mit wechselnden Aktionen hochwertige Produkte zu besonders günstigen Konditionen an [...] besonders günstige Vorführgeräte und Restposten sind hier ebenfalls zu finden. In jedem Fall sparst du bares Geld. Wer keines unserer Top-Angebote verpassen möchte, meldet sich einfach bei unserem Angebots-Newsletter an.

Jede Woche bietet Notebooksbilliger.de mehrere ausgesuchte Produkte aus dem kompletten Sortiment zu besonders günstigen Preisen an. Die Angebote der Woche starten jeden Montag 00:00 Uhr neu und enden spätestens am darauffolgenden Sonntag um 23:59 Uhr. Der günstige Preis gilt bis zum Ende der Aktion oder solange der begrenzte Vorrat reicht."

