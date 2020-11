SSD-Schnapper: 2-TB-SSD für nur 138,89 Euro

Panagiotis Kolokythas

Bei Media Markt und Saturn ist aktuell eine interne 2-TB-SSD von Sandisk zu einem äußerst günstigen Preis erhältlich.

Vergrößern Sandisk Ultra 3D 2 TB zum günstigen Preis © Sandisk

Wer seinem Rechner eine größere SSD spendieren möchte, der erhält aktuell in der Black Friday Week bei Media Markt und Saturn ein attraktives Angebot: Die Sandisk Ultra 3D mit 2 TB Speicherkapazität ist dort zu einem günstigen Preis erhältlich. Angezeigt wird bei den Händlern zunächst ein Preis von 159,89 Euro statt 194,89 Euro. Es gibt allerdings einen Sofortabzug in Höhe von 20 Euro, wenn man das Produkt in den Warenkorb legt. Dadurch reduziert sich der Preis dann auf 138,89 Euro.

Sandisk Ultra 3D 2 TB für 139,89 Euro bei Media Markt

Sandisk Ultra 3D 2 TB für 139,89 Euro bei Saturn

Sie können sich bei beiden Händlern die SSD wahlweise kostenlos nach Hause liefern lassen oder bei einem Händler in Ihrer Nähe abholen.

Die Sandisk Ultra 3D 2 TB ist eine interne 2,5-Zoll-SSD, die die SATA-6-Gbps-Schnittstelle nutzt. Die maximale Lese-Übertragungsgeschwindigkeit wird vom Hersteller mit 560 Megabyte pro Sekunde angegeben, die maximale Schreibgeschwindigkeit mit 530 Megabyte pro Sekunde. Bei der SSD kommt die 3D-NAND-Technologie zum Einsatz, die für eine längere Laufwerks-Ausdauer und geringen Stromverbrauch sorgt.

