SMS: Neue Betrugsmasche mit angeblich geleakten Bildern

Denise Bergert

Im Rahmen einer neuen Betrugsmasche behaupten Betrüger per SMS, dass Bilder des Empfängers veröffentlicht wurden.

Vergrößern So kann die neue Betrugs-SMS aussehen. © watchlist-internet.at

Eine neue SMS-Betrugsmasche macht derzeit bei Smartphone-Besitzern die Runde. In der Kurznachricht behaupten die Betrüger, dass angeblich Bilder des SMS-Empfängers im Internet veröffentlicht wurden. Neben dem Text „Jemand hat Ihre Bilder hochgeladen. Ein ganzes Album ist hier hochgeladen“ , findet sich in der SMS auch ein Link. Klicken Nutzer darauf, werden sie zu einer Internetseite geführt, die behauptet, dass ihr Gerät mit dem Schadprogramm Flubot infiziert wurde. Die Seite bietet über einen Link ein angebliches Sicherheitsupdate an, das Nutzer installieren sollen, um Flubot loszuwerden.

Hinter dem angeblichen „Sicherheitsupdate“ steckt jedoch eine App-Installationsdatei, die Schadsoftware auf dem Smartphone der Betroffenen einschleust. Bei dieser Schadsoftware könnte es sich etwa um Tools handeln, die private Chats oder Passwörter ausspäht. Nutzer, die auf die Masche hereingefallen sind, sollten die Schadsoftware-App umgehend deinstallieren und ihr Smartphone neu starten. Genügt das noch nicht, sollte das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden und alle auf dem Smartphone verwendeten Passwörter geändert werden. Um derartige Fallen in Zukunft zu verhindern, kann es hilfreich sein, derartige Nummern zu blockieren.