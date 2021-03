Ryzen: Workaround für USB-Probleme mit 500er-Boards

Michael Söldner

Mit einer Deaktivierung der globalen C-States und von PCI-Express 4.0 sollen sich USB-Probleme beheben lassen.

Vergrößern Auf einigen Mainboards für Ryzen-CPUs kommt es zu Problemen mit den USB-Anschlüssen. © amd.com

Bei einigen Mainboards mit 500er-Chipsatz für aktuelle Ryzen-Prozessoren kommt es seit einigen Wochen zu Problemen mit den USB-Anschlüssen, die teilweise einfach ausfallen. AMD sucht entsprechend nach einer Lösung, kann bislang aber nur einen Workaround anbieten. Konkret handelt es sich um Hauptplatinen mit dem B550- und X570-Chipsatz. Was genau das Problem verursacht, bleibt weiterhin offen. Betroffene Nutzer mussten daher selbst auf die Suche nach Lösungsmöglichkeiten gehen. Eine Hilfe findet sich beispielsweise in der Deaktivierung der PCI-Express 4.0-Schnittstelle.

Auch AMD empfiehlt betroffenen Nutzern als Workaround die Deaktivierung der noch neuen Schnittstelle. Zuvor sollten Nutzer jedoch ihre Treiber, das UEFI sowie Windows auf die neuste Version updaten. Teilweise lässt sich schon dadurch das Problem beheben. Das neu installierte UEFI sollte zudem in den Standardeinstellungen betrieben werden. Falls all diese Möglichkeiten nicht zu einer Verbesserung führen, empfiehlt AMD die Deaktivierung von PCI-Express 4.0 sowie die Abschaltung der globalen C-States. Sollte AMD in Zukunft eine echte Lösung für das Problem finden, so wären mehrere Software-Updates nötig, die die USB-Probleme dann hoffentlich dauerhaft beheben. Bis dahin sieht der von AMD angedachte Workaround so aus: UEFI aktualisieren, Standardeinstellungen laden, Windows 10 aktualisieren, den aktuellen Ryzen-Chipsatztreiber installieren, im UEFI PCIe-Mode auf Gen 3 setzen und Global C-State im UEFI deaktivieren.

