Ryzen 7000 mit integrierter Grafikeinheit?

Michael Söldner

Die Prozessoren der Ryzen-7000-Reihe sollen Leaks zufolge mit einer integrierten Grafikeinheit ausgestattet sein.

Vergrößern Die meisten Ryzen-7000-CPUs sollen über eine integrierte Grafikeinheit verfügen. © amd.com

Beim Bau eines stromsparenden Büro-PCs fahren Nutzer mit Intel-Prozessoren aktuell noch besser, da diese fast alle über eine integrierte Grafikeinheit verfügen. Bei den meisten AMD-CPUs ist stattdessen eine dedizierte Grafikkarte fällig, die den Stromverbrauch erhöht. Dies könnte sich einem Leak zufolge jedoch mit Zen 4 und Ryzen 7000 ändern. Von Hersteller Gigabyte gestohlene Informationen sollen nahelegen, dass AMD diese Prozessoren fast allemit einer integrierten Grafikeinheit (IGP) versehen will. Laut einer Kompatibilitätsliste sollen fast alle Zen-4-CPUs mit einer Onboard-Grafik ausgestattet sein. Lediglich einige Modelle werden auch weiterhin ohne Grafikeinheit auskommen. Die in den Ryzen-7000-Chips integrierte Grafikeinheit basiert voraussichtlich auf der RDNA2-Technik.

Verwirrend an den geleakten Dokumenten ist jedoch, dass lediglich von vier weiteren PCI-Express-4.0-Lanes für die Anbindung schnellerer SSDs die Rede ist. Die für die Nutzung einer integrierten Grafik notwendigen Anschlüsse Displayport 2.0 und HDMI 2.1 sind hingegen noch nicht zu finden. Eine integrierte Grafikeinheit in fast allen Zen-4-Prozessoren würde den strategischen Vorteil von Intel reduzieren. Speziell für Office-Rechner bietet eine CPU mit integrierter Grafikeinheit viele Vorteile. Eine solche bieten aktuell nur sehr wenige Ryzen-Prozessoren, die häufig auch noch schlecht verfügbar sind. Möglicherweise können sich Nutzer also schon bald entscheiden, ob sie zum neuen Ryzen-Prozessor auch eine Grafikkarte stecken oder doch die stromsparende integrierte Grafikeinheit nutzen wollen.



