Ryzen 7000: Spanischer Händler verrät Euro-Preise

Michael Söldner

Durch einen Händler aus Spanien lassen sich die Euro-Preise der kommenden Ryzen-7000-Prozessoren ableiten.

Vergrößern Die Euro-Preise der neuen AMD-CPUs sind nun durchgesickert. © amd.com

Mit den Ryzen-7000-Prozessoren will AMD noch in diesem Jahr seine neue CPU-Generation auf Basis von Zen 4 in den Handel bringen. Bislang war jedoch unklar, welche Preise der Hersteller in Europa für seine neuen Chips aufrufen möchte. Nun hat ein erster Händler aus Spanien die wichtigsten Ryzen-7000-Prozessoren samt Preisen in Euro gelistet. Demnach soll das Flaggschiff Ryzen 9 7950X mit 16 Kernen in Europa 852 Euro kosten. In den USA will AMD die CPU für 699 US-Dollar anbieten.

Deutlich teurer als in den USA

Der nächstkleinere Ryzen 9 7900X ist in den USA mit 549 US-Dollar veranschlagt. Der spanische Händler ruft für den Zwölfkerner 669 Euro auf. Interessiert man sich hingegen für den Achtkern-Prozessor Ryzen 7 7700X, so werden voraussichtlich 491 Euro fällig. In den USA ist die CPU mit 399 US-Dollar deutlich günstiger. Preiswerter wird der Einstieg in die neue CPU-Generation mit dem Sechskern-Prozessor Ryzen 5 7600X, der in Europa 371 Euro kosten soll, in den USA hingegen schon für 299 US-Dollar angeboten wird.

Ältere CPUs und teurer DDR5-Arbeitsspeicher

Da in Deutschland die Mehrwertsteuer mit 19 Prozent etwas niedriger ausfällt als in Spanien mit seinen 21 Prozent, könnten auch die CPU-Preise noch etwas niedriger ausfallen. Ein Schnäppchen werden die neuen Prozessoren der Zen-4-Generation von AMD wohl aber nicht. Wer beim Neukauf eines Rechners sehr auf den Preis achten muss, der sollte sich vielleicht auch die alten Modelle von AMD anschauen: Der Ryzen 9 5950X mit 16 Kernen wird hierzulande für 539 Euro angeboten und bietet reichlich Performance. Sollte hingegen eine Ryzen-7000-CPU auf dem Wunschzettel stehen, sollte bedacht werden, dass hierfür teurer DDR5-Arbeitsspeicher nötig ist, der teilweise doppelt so teuer ist als DDR4-RAM.



