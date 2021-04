Ryzen 7 5700G: Prozessor mit Grafikeinheit gesichtet

Michael Söldner

Mit dem Ryzen 7 5700G hat AMD einen neuen Kombi-Prozessor mit Zen 3-Technik und Grafikeinheit im Angebot.

Vergrößern Der Ryzen 7 5700G nutzt aktuelle Zen 3-Technik und verfügt über eine Grafikeinheit. © amd.com

Wer auf der Suche nach einen neuen Desktop-Prozessor mit integrierter Grafikeinheit ist, könnte im Ryzen 5 5700G bald ein passendes Modell finden. Im Forum von Chiphell.com wurde der Prozessor erstmals gesichtet, die Benchmark-Ergebnisse liefert der Eintrag gleich mit: In CPU-Z erreicht der Ryzen 7 5700G 631 Punkte im Auslieferungszustand. Bezieht man alle Kerne mit ein, so kommt der Kombi-Prozessor auf 6.782 Punkte. Im Cinebench R20 erreicht der Chip 6.040 Punkte. Welche Performance von der integrierten Vega-Grafikeinheit zu erwarten ist, bleibt offen. Denn noch stehen schlicht keine Treiber für die in den Prozessor integrierte GPU zur Verfügung. Laut GPU-Z soll es sich aber um eine Vega-8-GPU mit 512 Streaming-Multiprozessoren und einer Taktung von 2 GHz handeln. Die Grafikeinheit des Vorgängers Ryzen 5 4700G lief allerdings noch 100 MHz schneller.

Maximal nimmt der Prozessor laut Test 1,42 Volt auf, quittiert dies aber mit einem Absturz nach nur wenigen Minuten. Liegt die Spannung hingegen bei 1,365 V, so kann die APU mit bis zu 4,65 GHz Taktung stabil laufen. Die Temperatur kletterte dabei nach 15 Minuten Stresstest in AIDA64 auf 75 Grad Celsius. Wann AMD den neuen Kombi-Prozessor einführen will, bleibt noch offen. Fraglich bleibt auch, ob AMD die neuen Prozessoren für den Sockel AM4 auch tatsächlich an Endkunden oder doch nur an OEM-Partner herausgeben möchte.

