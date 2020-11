Ryzen 5000: Verkaufsstart und Bedeutung für Kryptominer

Michael Söldner

Ryzen 5000 ist vielerorts bereits ausverkauft oder teurer zu haben. Verantwortlich dafür sind aber nicht etwa Kryptominer.

Vergrößern Auch die neuen Ryzen-CPUs finden reißenden Absatz. © amd.com

Mit der Ryzen-5000-Serie bietet AMD seit wenigen Tagen eine preiswerte Alternative zu den High-End-Prozessoren von Intel an. Die Prozessoren sind sehr begehrt und entsprechend kaum noch erhältlich. Oft ist nur noch der Ryzen 7 5800X verfügbar, der dann aber oftmals deutlich teurer als die unverbindliche Preisempfehlung von 449 Euro angeboten wird. Das Interesse an den neuen AMD-CPUs fällt also sehr groß aus. Der Händler Mindfactory vermeldete am Freitag stolz , dass es sich bei Ryzen 5000 um den erfolgreichsten CPU-Launch aller Zeiten gehandelt habe. In nur zwei Stunden habe man tausende CPUs verkauft. Die Kontingente seien nun aufgebraucht, man würde sich aber schnellstmöglich um Nachschub kümmern.

Viele Nutzer vermuteten, dass auch Kryptominer für die hohe Nachfrage nach den Ryzen-5000-CPUs verantwortlich sein könnten. Diese sorgten 2018 dafür, dass selbst Mittelklasse-Grafikkarten für Spieler fast unerschwinglich wurden . Ein ähnliches Szenario sei nach Ansicht von Planet 3D Now! aber nicht zu erwarten. Der Grund dafür ist einfach: Ryzen 5000 sei für Kryptominer schlicht uninteressant. Schon lange ist das Mining von Kryptowährungen über die CPU nicht mehr profitabel. Daran ändere auch Zen 3 mit seinen zahlreichen Änderungen an der Architektur nichts. Die höhere L3-Cache-Latenz würde Ryzen 5000 für Mining sogar noch uninteressanter machen als bisherige Prozessoren. Dazu kommt der vergleichsweise hohe Preis. Als Reaktion weichen Miner lieber auf Grafikkarten oder dedizierte Chips aus, die primär für das Mining gedacht sind. Die Situation der kaum noch erhältlichen Prozessoren liegt also primär an der hohen Nachfrage der Nutzer. AMD muss hier schnell für Nachschub sorgen, um potenzielle Kunden nicht zu verärgern.

