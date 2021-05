Ryzen 5000: Preise für Zen-3-CPUs sinken immer weiter

Michael Söldner

Die Preise für Ryzen-5000-CPUs geben nach und liegen damit endlich auf dem ungefähren Niveau der UVP von AMD.

Vergrößern Die Preise für aktuelle AMD-Prozessoren geben endlich nach. © amd.com

Wer sich einen neuen Rechner mit aktueller Zen-3-CPU zusammenbauen möchte, kann von aktuell fallenden Preisen profitieren. Schaut man sich die aktuellen AMD-Prozessoren Ryzen 9 5950X und 5900X sowie Ryzen 7 5800X und Ryzen 5 5600X an, so sind überall sinkende Preise für die Zen-3-CPUs festzustellen. Dies ist besonders erfreulich, da die Preise für die Prozessoren noch vor wenigen Wochen deutlich höher lagen: Für den 16-Kern-Prozessor Ryzen 9 5950X werden derzeit noch 818 Euro fällig, seit Mitte Februar lagen die Preise stetig bei 969 Euro. Damit rückt der Prozessor langsam in die Nähe der vom Hersteller angedachten UVP von 799 Euro. Ähnlich verhält es sich beim Ryzen 9 5900X, der derzeit für 549 Euro angeboten wird. Noch im März waren für die 12-Kern-CPU 799 Euro fällig. Damit kann auch dieser Prozessor endlich zur UVP des Herstellers von 549 Euro angeboten werden.

Wer sich hingegen einen günstigeren Ryzen 7 5800X und Ryzen 5 5600X anschaffen möchte, profitiert ebenfalls von fallenden Preisen. Für den Ryzen 7 5800X (8 Kerne, 16 Threads) werden nur noch 389 Euro fällig – deutlich unter der UVP von AMD von 449 Euro. Wer noch günstiger in die Zen-3-Welt einsteigen möchte, kommt mit dem Ryzen 5 5600X (6 Kerne, 12 Threads) auf seine Kosten: Die CPU kostet laut Hersteller 299 Euro und wird mittlerweile auch für 309 Euro angeboten. Damit ist endlich die Zeit gekommen, in der die neuen und leistungsstarken AMD-Prozessoren nicht mehr zu Mondpreisen angeboten werden. Wer sich einen flotten Gaming- oder Office-PC bauen möchte, kann also mittlerweile beruhigt zu den neuen Ryzen-Prozessoren mit Zen-3-Architektur greifen. In den nächsten Monaten könnten die Preise allerdings auch noch weiter nachgeben.

