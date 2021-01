Ryzen 5000: Neue Details zur Mobilversion des Prozessors

Michael Söldner

Die neue Notebook-APU Cezanne soll durch schnelle Zen-3-Kerne flotter arbeiten, die GPU fährt lediglich einen höheren Takt.

Vergrößern Auch die mobilen Ryzen-Chips mit Zen 3 dürften neue Rekorde aufstellen. © amd.com

Mit Cezanne will AMD eine APU in den Handel bringen, die CPU und Grafikeinheit vereint und primär in leistungsfähigen Notebooks zum Einsatz kommen soll. Nun hat der Hersteller neue Details zu den mobilen Ryzen-5000-Chips bekannt gegeben: Demnach kommt der Chip auf eine Größe von 180 mm² und wäre damit 15 Prozent größer als der Vorgänger Renoir. Auf der APU sind weiterhin 10,78 Milliarden Transistoren verbaut, ein Plus von 10 Prozent. Verantwortlich dafür sind die neuen Zen-3-Kerne und der verdoppelte L3-Cache von 16 MB. Darüber hinaus unterstützt der Chip erstmals LPDDR4-RAM, der sich gut für extrem flache Notebooks eignet.

Neue Kerne, alte GPU

Laut AMD erwartet Kunden mit Cezanne ein „historischer Anstieg bei der Single-Core-Performance“. Der mobile Ryzen 9 5900HX soll das Intel-Flaggschiff Core i9-10980HK um bis zu 19 Prozent übertreffen. Während sich mit den Zen-3-Kernen im Vergleich zum Vorgänger viel ändert, übernimmt AMD die GPU von Renoir. Die Vega-Grafikeinheit wird weiterhin im 7-Nanometer-Verfahren gefertigt, der Takt steigt jedoch auf bis zu 2,1 GHz an. Dies dürfte trotz gleichem Design dennoch für eine erhöhte 3D-Performance sorgen, auch wenn diese wohl nur wenige Prozentpunkte ausmachen dürfte. Ein größeres Performance-Plus dürfte durch den Wechsel von Zen 2 auf Zen 3 zu erwarten sein. Konkrete Angaben hierzu macht AMD allerdings noch nicht.

Weniger Stromverbrauch

Weiterhin soll der Stromverbrauch der Cezanne-APU im Vergleich zu Renoir sinken und somit die Akkulaufzeit von Notebooks um bis zu zwei Stunden größer ausfallen. Verantwortlich dafür sind tiefe Schlafmodi, mit denen der Stromverbrauch des RAM-Controllers und der einzelnen CPU-Kerne sinken kann. Die ersten Notebooks mit dem Ryzen 5000H und 5000U sollen im Februar in den Handel kommen.

