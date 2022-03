Russland erwägt Legalisierung von Software-Piraterie

René Resch

Russland überlegt aufgrund der anhaltenden Sanktionen und des Boykotts durch westliche Firmen die Piraterie zu entkriminalisieren.

Russland wird aufgrund seines Angriffskriegs gegen die Ukraine immer stärker sanktioniert und auch durch viele Firmen boykottiert. Apple, Microsoft, einige Publisher und viele andere Unternehmen haben ihre Verkäufe und Dienste in Russland bereits eingestellt. Die Putin-Regierung erwägt nun als Gegenmaßnahme die Legalisierung von Piraterie. Wie mehrere Medien, darunter Arstechnica, berichten.



Denn nach russischem Recht kann die Regierung bereits "ohne Zustimmung des Patentinhabers" die Nutzung von geistigem Eigentum "in Notfällen zur Gewährleistung der Verteidigung und Sicherheit des Staates" genehmigen. Dies geht aus einem Bericht der russischen Wirtschaftszeitung "Kommersant" hervor, die von dem auf Technologierecht spezialisierten Anwalt Kyle Mitchell entdeckt und übersetzt wurde.

Bisher wurde der Plan allerdings noch nicht in die Tat umgesetzt, was aber bald geschehen könnte. Dadurch würde "ein Mechanismus für Zwangslizenzen für Software, Datenbanken und Technologie für integrierte Mikroschaltungen" geschaffen werden, der für Unternehmen aus Ländern gelte, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben, so der "Kommersant".

In dem Artikel werden zwar keine Namen genannt, aber viele große westliche Unternehmen haben ihre Geschäfte in Russland drastisch zurückgefahren.



Piraterie zulässig, falls es keine russischen Alternativen gibt

In einem Dokument mit dem Titel "Prioritätsplan zur Sicherung der Entwicklung der russischen Wirtschaft unter den Bedingungen des externen Sanktionsdrucks", das der Webseite Torrentfreak in übersetzter Form vorliegt, werden einige der in Betracht gezogenen Maßnahmen dargelegt. Der Plan wurde dabei vom russischen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung ausgearbeitet und enthält mehrere Maßnahmen, die im Falle ihrer Verabschiedung Urheberrechts-, Patent- und Markenrechtsinhaber treffen werden, die gegen die Interessen Russlands handeln.

Der unter 6.7.3 aufgeführte Punkt versucht, das Problem des Widerrufs oder der Verweigerung der Ausstellung von Softwarelizenzen durch ausländische Unternehmen zu lösen. Nach bisher geltendem russischem Recht ist nicht lizenzierte Software illegal, aber wenn die neuen Maßnahmen verabschiedet werden, wird Softwarepiraterie in einigen Fällen nicht mehr strafbar sein .



