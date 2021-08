Rückzieher: Onlyfans verbietet Porno-Inhalte doch nicht ab 1. Oktober

Panagiotis Kolokythas

Ab dem 1. Oktober wollte Onyfans die Verbreitung von Porno-Inhalten verbieten. Die Pläne sind nun erstmal gestoppt.

Vergrößern Onlyfans verbietet Porno-Inhalte © Onlyfans

Update, 25. August 2021: Die Aufregung über den geplanten Stopp von Porno-Inhalten bei Onlyfans wurde offenbar doch zu groß. Ursprünglich wollte Onlyfans mit einer Änderung der Richtlinien ab dem 1. Oktober die Verbreitung sexueller Inhalte verbieten (siehe weiter unten in dieser Meldung). Am Mittwoch teilt der Dienst nun per Tweet mit: Die neuen Regeln treten nicht am 1. Oktober 2021 in Kraft. Konkret heißt es in der Mitteilung:



"Vielen Dank an alle, die sich Gehör verschafft haben. Wir haben die notwendigen Zusicherungen erhalten, um unsere vielfältige Kreativ-Community zu unterstützen, und haben die geplante Änderung der Richtlinien zum 1. Oktober ausgesetzt. OnlyFans steht für Inklusion und wir werden weiterhin ein Zuhause für alle Kreativen bieten." Zitat Ende

Genauere Details sollen in Kürze den Erstellern von Inhalten mitgeteilt werden, fügt Onlyfans in einem weiteren Tweet hinzu. Welche Maßnahmen Onlyfans nun genau ergreift, bleibt abzuwarten. Denkbar wäre ein Alterscheck der Nutzer, der den Zugriff auf Porno-Inhalte stärker reglementiert.

Immer mehr wurde auch über die letzten Tage hinweg klar, dass Onlyfans nicht von sich aus die Verbreitung von sexuellen Inhalten verbieten wollte, sondern von den Zahlungsdienstleistern (also Banken, Kreditkartenunternehmen, etc) immer stärker dazu gedrängt wurde. Das hatte Onlyfans auch so in einem Tweet am 21. August an die "Sex-Arbeiter(innnen)" ("Sex Workers") erklärt. Konkret hieß es in dem Tweet mit dem Hashtag "Sex-Arbeit ist Arbeit" (Sex Work Is Work):

"Ohne euch wäre die OnlyFans-Community nicht das, was sie heute ist. Die Änderung der Richtlinien war notwendig, um Bank- und Zahlungsdienste zu sichern und euch zu unterstützen. Wir arbeiten rund um die Uhr daran, Lösungen zu finden."



Update Ende



Während der Corona-Krise ist die britische Plattform Onlyfans ziemlich populär geworden. Unter anderem auch, weil über die Plattform diverse Erotik-Modelle und Porno-Stars ihre Fotos und Videos an die "Fans" verkaufen. Bereits vor einiger Zeit hatten Medienwächter eine stärkere Regulierung der Plattform gefordert, wie wir auch berichteten.



Wie Onlyfans nun mitgeteilt hat, wird ab dem 1. Oktober 2021 die Verbreitung von Porno-Inhalten über die Plattform verboten.



Konkret heißt es seitens Onlyfans, dass ab dem 1. Oktober keine "sexuell eindeutigen" Inhalte mehr von den Nutzern verbreitet werden dürfen. "Nacktheit" sei dagegen weiterhin erlaubt, solange damit nicht gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen werde. Was damit genau gemeint ist, will Onlyfans aber in Kürze erklären.



Das Ziel ist es, das Image von Onlyfans zu verbessern, allerdings haben auch die Zahlungspartner wie Banken und Zahlungsdienste entsprechenden Druck aufgebaut. Onlyfans begründet die Verbannung von Porno-Inhalten damit, dass man die "langfristige Nachhaltigkeit" der Plattform gewährleisten wolle. Die Weiterentwicklung der Inhaltsrichtlinien sei notwendig, damit die Plattform eine "integrative Gemeinschaft von Künstlern und Fans" beherbergen könne.

Eine App konnte Onlyfans bisher wegen solcher Porno-Inhalte nicht in den App-Stores von Google und Apple anbieten, weil dort die Verbreitung von Porno-Inhalten seitens der Betreiber verboten ist. In dieser Woche war mit OFTV eine App im Google Play Store erschienen, in der nur ausgewählte Inhalte zu sehen sind.