Hans-Christian Dirscherl

Sie sollen einen Saugroboter, der nicht nur schnell und gründlich reinigt, sondern bei Sie auch nicht ständig den Schmutzbehälter leeren müssen? Dann hat Amazon jetzt ein konkurrenzlos günstiges Angebot für den Top-Roboter Roomba i7+ samt Clean Base.

Vergrößern Roomba i7+: Top-Saugroboter zum Nirgendwo-sonst-günstiger-Preis © iRobot/Amazon

Auch Saugroboterspezialist iRobot beteiligt sich an der Schnäppchenjagd zum Prime Day. So bekommen Sie den iRobot Roomba i7+ inklusive Absaugstation „Clean Base“ für nur 689,99 Euro. Dieser besonders komfortable Saugroboter kostet sonst mindestens 779 Euro, wie unser Preisvergleich beweist. Die UVP liegt bei 999 Euro.



iRobot Roomba i7+ mit Clean Base für 689,99 Euro kaufen



Die Besonderheit des Roomba i7+ ist dessen Absaugstation. Während Sie bei den meisten Saugrobotern nach dem Saugvorgang jedes Mal den Staubbehälter von Hand ausleeren müssen, fährt der i7+ seine Absaugstation an und diese saugt dann den Schmutz aus dem Staubfangbehälter ab. Erst wenn der Beutel der Absaugstation komplett gefüllt ist, müssen Sie diesen wechseln. Ein Einwegbeutel der Clean Base soll bis zu 30 Schmutzladungen des i7+ aufnehmen können. Sie kommen also nicht mit dem Staubbehälter des i7+ in Berührung. Vor allem für Hausstauballergiker ist das ein großer Vorteil.



Von der Besonderheit der Clean Base einmal abgesehen bietet der i7+ die typischen Merkmale eines modernen smarten Saugroboters. Er kartografiert also die Wohnung und reinigt sie mithilfe seiner Kamera vergleichsweise schnell, weil er sich in der Wohnung orientieren und Hindernissen ausweichen kann. Zudem können Sie den Roomba i7+ mit Sprachbefehlen steuern. Falls Sie auch einen iRobot-Wischroboter vom Modell Braava besitzen, können i7 und Braava koordiniert hintereinander die Wohnung reinigen.



Der Roomba i7+ ist ein Topmodell unter den Saugrobotern. Falls Sie für einen Saugroboter deutlich weniger ausgeben wollen, hält Amazon viele weitere spannende Prime-Angebote bereit.



