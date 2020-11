Roomba-Saugroboter von iRobot unschlagbar günstig

Hans-Christian Dirscherl

Auch Saugroboterpionier iRobot beteiligt sich an der Rabattschlacht im Vorfeld des Black Friday. Wir haben zwei spannende Angebote von iRobot herausgesucht, die derzeit unschlagbar günstig zu bekommen sind.

Tipp Vergrößern Der iRobot Roomba 981 ist auf Amazon jetzt im Angebot © Amazon

iRobot Roomba 981 Saugroboter

Der iRobot Roomba 981 Saugroboter gehört mit zum Besten, was iRobot in Sachen Staubbeseitigung im Angebot hat. Er kartografiert die zu reinigende Wohnung, um die Reinigung planmäßig und damit schneller durchführen zu können. Anders als viele Konkurrenten nutzt der Roomba 981 zur Orientierung keinen Lidar, sondern eine Kamera. Der Roomba 981 dürfte Räume sehr schnell und vergleichsweise leise reinigen, weil er nur selten und dann nur langsam gegen Hindernisse stößt. In der Regel umfährt er Hindernisse und vermeidet so lautes Rumpeln und Beschädigungen.

iRobot Roomba 981 heute für nur 399,99 Euro statt 699,99 Euro



Neben dem Einschaltknopf direkt auf dem Robotergehäuse können Sie den Romba 981 auch per App und per Sprachbefehle an Alexa und Google Assistant bedienen. Natürlich ist auch eine Timer-Programmierung möglich. Eine gezielte Einzelraumreinigung scheint mit diesem Roboter aber nicht möglich zu sein.



Roombas sind erfahrungsgemäß sehr robuste Saugroboter. An dem Roomba 981 dürften Sie also viele Jahre Freude haben. Roomba 981 ist übrigens ein reiner Saugroboter, er besitzt also keine Wischfunktion.



Der iRobot Roomba 981 kostet ab heute nur 399,99 Euro statt der UVP von 699,99 Euro. Der übliche Straßenpreis liegt in der Regel bei über 500 Euro, wie auch unser Preisvergleich zeigt. Sie sparen also locker 100 bis 150 Euro, wenn Sie jetzt bei Amazon zuschlagen. Günstiger bekommen Sie diesen Saugroboter nirgendwo sonst.



Tipp: Den eng verwandten Robot Roomba 980 haben wir vor längerer Zeit getestet.

iRobot Roomba i7+ Saugroboter

Ein weiteres spannendes Schnäppchenangebot auf Amazon ist der iRobot Roomba i7+ Saugroboter mit automatischer Absaugstation! Letzteres ist der Clou bei diesem Roboter, denn Sie müssen nicht nach jedem Saugvorgang den Auffangbehälter von Hand ausleeren. Stattdessen fährt der i7 zu seiner Ladestation, sobald sein Staubbehälter voll beziehungsweise der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist. Die Ladestation ist aber zugleich eine automatische Absaugstation, sie saugt also den Schmutz aus dem Auffangbehälter des i7 auf und speichert ihn. Erst nach etlichen Reinigungsvorgängen müssen Sie dann den Auffangbeutel in der Absaugstation tauschen. Ihre Hände bleiben also sauber. Diese Absaugstation ist sozusagen das „+“ in der Produktbezeichnung von „i7+“.

iRobot Roomba i7+ Saugroboter heute für 699,99 Euro statt 1199 Euro



Den iRobot Roomba i7+ Saugroboter mit automatischer Absaugstation gibt es ab heute für 699,99 Euro statt der UVP von 1199 Euro. Die 699,99 Euro sind derzeit der günstigste Preis für diese Kombination aus Saugroboter und Absaugstation, da der Straßenpreis mindestens 759 Euro beträgt und meist sogar bei deutlich über 800 Euro liegt, wie unser Preisvergleich zeigt.



Wir stellen den i7+ hier ausführlich vor: "iRobot Roomba i7+ leert selbstständig seinen Schmutzbehälter – ideal für Allergiker ". Wir haben auch einen Testbericht dazu: Saugroboter Roomba i7+ im Test.



