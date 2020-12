Hans-Christian Dirscherl

iRobot verkauft den smarten Saugroboter i7+ mit automatischer Absaugstation jetzt deutlich günstiger. Der Roboter ist zudem auch bei Media Markt relativ preiswert zu haben.

Tipp Vergrößern Roomba-Saugroboter mit Absaugstation richtig günstig © Amazon

Auf Amazon ist der iRobot Roomba i7+ Saugroboter mit automatischer Absaugstation erneut im Angebot. Letzteres ist der Clou bei diesem Roboter, denn Sie müssen nicht nach jedem Saugvorgang den Auffangbehälter von Hand ausleeren. Stattdessen fährt der i7 zu seiner Ladestation, sobald sein Staubbehälter voll beziehungsweise der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist. Die Ladestation ist aber zugleich eine automatische Absaugstation, sie saugt also den Schmutz aus dem Auffangbehälter des i7 auf und speichert ihn. Erst nach etlichen Reinigungsvorgängen müssen Sie dann den Auffangbeutel in der Absaugstation tauschen. Ihre Hände bleiben also sauber. Diese Absaugstation ist sozusagen das „+“ in der Produktbezeichnung von „i7+“.

iRobot Roomba i7+ Saugroboter heute auf Amazon für 759,99 Euro statt 1199 Euro (UVP)



Den iRobot Roomba i7+ Saugroboter mit automatischer Absaugstation gibt es jetzt für 759,99 Euro statt der UVP von 1199 Euro. Diese 759,99 Euro sind ein günstiger Preis für diese Kombination aus Saugroboter und Absaugstation, da der Straßenpreis in der Regel höher liegt und meist sogar deutlich über 800 Euro beträgt, wie unser Preisvergleich zeigt.

Media Markt verkauft den Roomba i7+ mit Saugstation derzeit übrigens für 779 Euro



Wir stellen den i7+ hier ausführlich vor: "iRobot Roomba i7+ leert selbstständig seinen Schmutzbehälter – ideal für Allergiker ". Wir haben auch einen Testbericht dazu: Saugroboter Roomba i7+ im Test.



Die besten Saugroboter im Test: Marktüberblick und Kaufberatung 2020



Die besten Wischroboter: Marktüberblick und Kaufberatung 2020



Roomba: Akku beim iRobot-Staubsaugroboter selbst tauschen