Roomba: Leistungsfähige Saugroboter zu Hammerpreisen auf Amazon

Saugroboter-Pionier iRobot verkauft für kurze Zeit einige seiner Roombas konkurrenzlos günstig auf Amazon. Optional auch mit Absaugstation.

Vergrößern Roomba: Leistungsfähige Saugroboter zum Hammerpreis auf Amazon. © Amazon/iRobot

So gibt es den iRobot Roomba 981 für konkurrenzlos günstige 299,99 Euro auf Amazon. Das ist mindestens 100 Euro unter dem Preis des nächst günstigsten Anbieters, wie unser Preisvergleich zeigt. Der Roomba 981 ist zwar schon ein paar Jahre erhältlich, ist aber dank seines kamerabasierten Kartografierungssystems immer noch sehr leistungsfähig und reinigt schnell und zuverlässig – man kann ihn aber nicht per App nur gezielt einzelne Räume reinigen lassen. Er ist aber durch den Verzicht auf den Lidar flacher gebaut und kann so auch noch unter Möbeln reinigen, für die ein Saugroboter mit Lidaraufsatz vielleicht schon zu hoch ist.

Falls Sie nicht nach jeder Reinigung den Staubbehälter leeren wollen, dann ist der Roomba i3+ für 399,99 Euro vielleicht die bessere Wahl. Denn dieser Roboter kommt mit einer Absaugstation, deren Staubbehälter Sie nur in größeren Zeitabständen leeren müssen. Nachteil: Diese Absaugstation benötigt Platz in der Wohnung. Der aktuelle Amazonpreis von 399,99 Euro ist hammergünstig und wird von keinem anderen Anbieter derzeit auch nur annähernd erreicht, wie unser Preisvergleich offenlegt.

Weitere Roomba-Angebote von iRobot finden Sie hier.

