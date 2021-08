René Resch

Der Streaming-Geräte-Hersteller Roku hat bekannt gegeben, seine Streaming-Player offiziell auf den Deutschen Markt zu bringen.

Vergrößern Roku bringt seine Streaming-Player offiziell nach Deutschland © Roku

Der bei vielen bereits bekannte Hersteller Roku wird die eigenen Roku-Streaming-Player nun offiziell in Deutschland auf den Markt bringen. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

Flexible Streaming-Player für den deutschen Markt

Im Ausland kennt man die Roku-Player schon seit einigen Jahren. Die Roku-Geräte gibt es dabei in verschiedenen Ausführungen, ähnlich wie Amazons Fire-TV als Dongle oder als Box in HD- oder 4K-Varianten . Bekannte Streaming-Dienste wie Disney+ , Netflix , Prime Video sowie weitere lassen sich mit den Geräten tadellos abspielen. Für die eigenen Inhalte können Sie Apps wie Plex verwenden.



Die Roku-Player bieten auch eine breite Unterstützung an Smart-Home-Integration. Mit Apples HomeKit, Amazons Alexa und dem Google Assistant sind die großen Namen komplett abgedeckt.

Wann die Geräte genau erscheinen sollen, ist noch nicht klar. Fest steht, dass man noch in diesem Jahr auf den deutschen Markt möchte. Mehr wolle man in den kommenden Wochen bekannt geben.

Roku möchte auch mit lokalen Streaming-Diensten zusammenarbeiten

Hier die komplette Bekanntgabe: "Streaming wird immer beliebter, fast die Hälfte der deutschen Haushalte hat inzwischen mindestens einen Streaming-Dienst abonniert*. Es kommen ständig neue Streaming-Dienste auf den Markt und flexible und offene Streaming-Plattformen wie unsere passen sich an das sich schnell verändernde Angebot an. Wir freuen uns darauf, mit globalen und lokalen Streaming-Diensten zusammenzuarbeiten, um den deutschen Verbraucher:innen die Möglichkeit zu geben, zu ihren eigenen Bedingungen fernzusehen. Wir haben eine Menge aufregender Neuigkeiten für Deutschland, die wir in den kommenden Wochen bekannt geben werden", so Arthur van Rest, VP International bei Roku.