Roku TV startet in Deutschland auf TVs von Metz und TCL

Panagiotis Kolokythas

Das Betriebssystem Roku TV startet in Deutschland: Die Hersteller Metz und TCL statten TV-Modelle damit aus.

Vergrößern Roku TV startet in Deutschland auf Fernsehern von Metz blue und TCL © Roku

Nach dem Start der Roku-Streaming-Player in Deutschland ( hier im Test ) im vergangenen Jahr, folgt nun auch der Start von Roku TV. Wie Roku zum Start der IFA 2022 in Berlin mitteilt. Bei Roku TV handelt es sich um ein Betriebssystem, welches auf Fernsehern zum Einsatz kommt. In Deutschland gehören Metz blue und TCL zu den ersten Partnern, die ab Oktober 2022 günstige TV-Geräte in allen Größen von 32 bis 65 Zoll mit Roku TV auf den Markt bringen werden.

Roku verspricht bei Roku TV eine große Entertainment-Auswahl auf einer einfach zu bedienenden Oberfläche. Alle zur Auswahl stehenden Möglichkeiten für lineares TV über den in den Fernsehern integrierten TV-Tuner und Streaming-Inhalte über das Internet werden auf einem übersichtlichen Homescreen angezeigt.

Für die Nutzung der Streaming-Dienste stehen Apps zur Auswahl. Mit dabei sind beispielsweise Apps für den Zugriff auf die Mediatheken deutscher TV-Sender, Apple TV, Netflix, Disney+ und Prime Video. Über den integrierten App-Store Roku Channel Store können neue Apps heruntergeladen und auf dem Homescreen abgelegt werden. Tausender solcher Apps sollen zur Auswahl stehen.

Über die Suchfunktion von Roku TV können Nutzer nach Inhalten suchen, die sie gerne anschauen möchten. In den Suchergebnissen der Universalsuche erfahren sie dann, ob der gewünschte Film oder die Serie in einer Mediathek, einem Streaming-Abo oder gegen Bezahlung zum Kauf oder Leihen erhältlich ist. Berücksichtigt werden dabei alle vom Nutzer verwendeten Streaming-Apps. Sortiert werden die Suchergebnisse nach dem Preis: Die kostenfreien Angebote erscheinen also vor den kostenpflichtigen Inhalten.



App erweitert Möglichkeiten von Roku TVs

Für mobile Geräte ist die kostenlose Roku Mobile App verfügbar, die als Fernbedienung sowie für die Sprachsuche und Sprachsteuerung der Roku TV verwendet werden kann. Eine weitere Besonderheit: Über die App und einem an das mobile Gerät angeschlossenen Kopfhörer kann der Nutzer den TV-Ton hören. Alle Roku-TV-Geräte unterstützen Apples Airplay 2, Miracast und die Sprachassistenten Alexa, Google Assistant und Siri.

Roku erklärt, dass es für die TV-Hersteller besonders einfach ist, das Roku-TV-Betriebssystem in ihre Fernseher zu integrieren. Die Implementierung übernimmt Roku selbst und verwaltet auch die Aktualisierung des Betriebssystems und aller Apps. Dadurch sollen regelmäßiger Software-Updates ausgeliefert werden können, durch die Roku TV neue Funktionen und Verbesserungen erhält.