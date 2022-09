Rofl, kkkk, 55555, haha, MDR: Die Weltkarte des Lachens

Hans-Christian Dirscherl

Rofl, LOL, LMAO, *grins*, aber auch 55555 und 23333: Eine neue Weltkarte zeigt, wie man international auf Whatsapp, Tiktok, Facebook oder Instagram lacht. In China und Thailand lacht man sogar mit Zahlen…

Vergrößern Rofl, 55555, haha, MDR: Die Weltkarte des Lachens. © oneinchpunch/Shutterstock.com

Die Online-Sprachlernplattform Preply hat 26 der meistgesprochenen Sprachen der Welt analysiert , um herauszufinden, wie Menschen weltweit online ihr Lachen in den sozialen Netzen ausdrücken.

Deutschsprachige bevorzugen demnach "haha", "LOL" ("laughing out loud“), aber auch *grins* (manchmal abgekürzt als *g*) und *lach*, um ihr Lachen auszudrücken. Das "haha" ist aber auch im englischsprachigen Raum sehr beliebt, beispielsweise in den USA, (im englischsprachigen Teil von) Kanada oder in Irland. Die Briten dagegen bevorzugen "LOL".

Auch die Polen drücken Lachen mit "haha" aus. Polnische Teenager drücken ihre pure Freude jedoch auch mit dem Wort "heheszki" aus, was so viel wie "treten und lachen" bedeutet. Dies sei nicht viel anders als das englische "ROFL" ("rolling on the floor laughing“), wie Preply erklärt.

Vergrößern Die Weltkarte des Online-Lachens. © Preply

Die stolzen Franzosen denken natürlich gar nicht daran, sich mit Amerikanern, Engländern oder Deutschen das Lachen zu teilen und machen ihr eigenes Ding: "MDR". Das steht für "mort de rire" (tot vor Lachen). Die Spanier drücken laut Preply ihr Lachen mit "jajaja" aus - oder "jijiji", wenn sie sich spitzbübisch fühlen. Die Italiener bevorzugen "ahahah" oder "eheheh".

Portugiesen und Brasilianer wiederum bevorzugen die Zeichenfolge "kkkk" oder "rsrsrs": eine Abkürzung von "riso", welches "lachen" bedeutet. Auch die Koreaner verwenden "kkkk", doch in Thailand und China wird dagegen mit Hilfe von Zahlen gelacht, wobei Thailänder "55555" verwenden, um ihren Humor online auszudrücken. Die Erklärung für diese in unseren Augen ungewöhnlichen Ziffernfolgen: Die Zahl 5 wird im Thailändischen wie "haa" ausgesprochen. Auf dem chinesischen Festland verwendet man dagegen "23333".

Die Norweger lachen übrigens wie der Weihnachtsmann: "Høhøhø".

Die vollständige Liste mit Ausdrücken des Lachens finden Sie hier .