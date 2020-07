Rockstar plant Open-World-Spiel für VR

Denise Bergert

Die Entwickler von L.A. Noire: The V.R. Case Files arbeiten zusammen mit Rockstar Games an einem neuen VR-Spiel.

Vergrößern Bekommt GTA V eine VR-Version? © Rockstar Games

Der australische Videospiel-Entwickler Video Games Deluxe arbeitet nach L.A. Noire: The V.R. Case Files bereits am nächsten VR-Spiel. "Nachdem wir das von der Kritik gelobte L.A. Noire: The V.R. Case Files fertiggestellt haben, bereiten wir uns nun bereits auf das nächste Projekt vor - ein AAA-Open-World-Titel in VR für Rockstar," heißt es in der offiziellen Ankündigung auf Linkedin .

Video Games Deluxe arbeitet mittlerweile bereits seit sieben Jahren als Exklusiv-Enwickler für Rockstar Games. Für das neue, noch namenlose Projekt sucht der Entwickler derzeit nach Senior-Programmierern, Engine-Programmierern, Designern und Animatoren für sein Studio in Sydney. Ob es sich bei dem AAA-Titel, an dem Video Games Deluxe arbeitet, um die VR-Portierung eines bereits veröffentlichten Rockstar-Titels oder um ein gänzlich neues Spiel handelt, ist derzeit noch unklar. Zahlreiche Fans hoffen auf eine VR-Version von Grand Theft Auto V, worauf die Erwähnung eines Open-World-Titels möglicherweise hindeuten könnte. Ob Rockstar Games und Video Games Deluxe ihnen diesen Wunsch erfüllen werden, bleibt allerdings abzuwarten. Details zum Projekt sind bislang noch nicht bekannt.