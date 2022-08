Rockstar: GTA 6 als Messlatte für Unterhaltungsindustrie

Michael Söldner

Take-Two ist sich sicher, dass “Grand Theft Auto 6“ ein kreativer Benchmark für die Unterhaltungsbranche wird.

"Grand Theft Auto 6" soll erneut die Branche aufmischen. © rockstargames.com

Noch hält sich Entwickler Rockstar Games recht bedeckt, was Neuigkeiten zu “Grand Theft Auto 6“ angeht. Im Februar wurde lediglich erklärt, dass sich das kommende Spiel auf einem guten Weg befinde. Nun hat sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick zu Wort gemeldet . Der Chef des Mutterkonzerns sieht in “GTA 6“ die neue Messlatte für die gesamte Unterhaltungsbranche: “Die Arbeiten am nächsten Teil der GTA-Serie kommen gut voran. Das Team von Rockstar Games ist entschlossen, einmal mehr einen kreativen Benchmark für die Industrie und die gesamte Unterhaltungsbranche zu setzen“, erklärte Strass Zelnick im Rahmen eines Investoren-Events.

Verkleinerte Spielwelt?

Die durch einen Bericht von Bloomberg geleakten Informationen, nach denen “Grand Theft Auto 6“ von einer weiblichen Protagonistin getragen und eine fiktionale Version von Miami als Schauplatz nutzen werde, wollte der Take-Two-Chef hingegen nicht kommentieren. Spieler sind hingegen etwas verunsichert, da im Bericht auch die Rede davon ist, dass die Größe der Welt von “GTA 6“ im Verlauf der Entwicklung reduziert werden musste. Im Gegenzug sollen aber neue Missionen und Stadtteile nach dem Release veröffentlicht werden, die die virtuelle Spielwiese für Gamer wieder vergrößern würden. Grund zur Besorgnis, dass “GTA 6“ eine kleine Spielwelt bieten wird, scheinen aber nicht angebracht. Schließlich soll der Titel mehr Innenräume bieten als alle vorangegangenen “GTA“-Ableger.

Release zwischen 2023 und 2024

Wann “Grand Theft Auto 6“ in den Handel kommen soll, bleibt weiterhin offen. Viele Insider gehen davon aus, dass mit einer Veröffentlichung erst zwischen April 2023 und März 2024 zu rechnen sei.



