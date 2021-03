Rocket Lake: Erstes Foto deutet auf riesigen Prozessor hin

Michael Söldner

Die Prozessoren der Rocket Lake-Serie sind offenbar riesig. Kein Wunder, Intel muss schließlich viele Kompromisse eingehen.

Vergrößern Aktuelle Prozessoren werden durch immer weitere Kerne und Komponenten immer größer. © wikipedia.org

Am 30. März will Intel die 11. Generation der Desktop-Prozessoren in den Handel bringen. Die „Rocket Lake“ getauften Prozessoren basieren auf der Mikroarchitektur „Cypress Cove“ und werden im 14-Nanometer-Verfahren gefertigt. Nun ist im Forum Overclock.net ein erstes Foto der Prozessoren aufgetaucht. Der Händler Mindfactory hatte versehentlich bereits mit dem Verkauf des neuen Intel-CPUs begonnen, auf diese Weise gelangten wohl einige Hundert der Chips zu Endkunden. Das Foto der Rocket Lake-CPU deutet auf deutlich gestiegene Abmessungen hin. So dürfte der Chip mit acht Kernen wohl mindestens 270 Quadratmillimeter groß sein. Die Vorgänger-Generation Comet Lake-S mit noch zehn Kernen kommt auf 206 Quadratmillimeter. Damit wäre die neue Rocket Lake-CPU von Intel nur etwas kleiner als der ebenfalls schon riesige 16-Kerner Ryzen 9 5950X von AMD, der auf 286 Quadratmillimeter kommt.

Ein Grund für die Größe dürfte sein, dass Intel weiterhin auf das gealterte 14-Nanometer-Verfahren setzt. Die Kerne des Chips waren eigentlich bereits für das 10-Nanometer-Verfahren angedacht und mussten umgebaut werden. Der GPU-Teil des Prozessors wird hingegen schon in 10 Nanometern gefertigt. So entsteht ein Mix aus unterschiedlichen Evolutionsstufen. Dies sorgte auch dafür, dass Intel nicht mehr wie in der 10. Generation zehn Kerne in der CPU unterbringen kann, sondern maximal acht Kerne. Dennoch verspricht Intel eine Leistungssteigerung von 19 Prozent bei den Instructions per Cycle (IPC), die Grafikleistung soll zudem um 50 Prozent steigen. Inwieweit Intel mit Rocket Lake etwas gegen die Konkurrenz in Form von Ryzen 5000 ausrichten kann, wird sich wohl in den kommenden Wochen zeigen.

