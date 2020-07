Rocket Lab: Rakete stürzt ab, Canon verliert Satellit

René Resch

Die 13. Mission des privaten Raumfahrtunternehmens Rocket Lab endete in einem Fehlschlag. Sieben geladene Satelliten sind verloren.

Das private Raumfahrtunternehmen Rocket Lab wollte innerhalb von 3 Wochen 2 Raketen ins All bringen. Die 13. Mission von Rocket Lab endete am Samstag jedoch mit einem Fehlstart – das Problem: „eine Anomalie“. Die Rakete sowie alle geladenen Satelliten sind dabei verloren gegangen, wie The Verge berichtete.

Die Rakete startete dabei erfolgreich von der Rocket Lab Hauptanlage auf der Mahia Halbinsel in Neuseeland. Die ersten Minuten verliefen reibungslos, nach etwa sechs Minuten verschwand der Live-Feed der Rakete und zeigte an, dass die Rakete an Geschwindigkeit und Höhe verlor. Daraufhin wurde der Livestream unterbrochen.

Das Unternehmen gab daraufhin an, dass die Rakete während des Fluges verloren ging. Die Rakete hatte Kunden-Satelliten geladen, die nun ebenfalls verloren sind. Rocket-Lab-Chef Peter Beck bedauerte im Anschluss den Fehlschlag: „Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden Spaceflight Inc., Canon Electronics Inc., Planet und In-Space Missions für den Verlust ihrer Ladungen zutiefst. Wir wissen, dass viele Menschen ihr Herz und ihre Seele in diese Raumschiffe gesteckt haben. Die heutige Anomalie ist eine Erinnerung daran, dass ein Weltraumstart unbarmherzig sein kann, aber wir werden das Problem identifizieren, es beheben und so schnell wie möglich wieder sicher auf der Startrampe sein“.

7 Satelliten gingen verloren

Die primäre Ladung war der CE-SAT-IB von des japanischen Elektronik- und Kameraherstellers Canon, der dazu bestimmt war mit Kameras und Weitwinkelkameras hochaufgelöste Bilder der Erde aufzunehmen. Darunter mit den bekannten Kameras EOS 5D Mark III sowie PowerShot S110. Weiterhin waren fünf kleine Super-Dove-Satelliten der Firma Planet an Board, die ebenfalls die Erde abbilden sollten sowie ein kleiner Faraday-1-Satellit von In-Space-Missions, die mehrere Instrumente verschiedener Partner wie Startups und Organisationen beherbergte.

Der nächste Start sollte eigentlich schon in kurzer Zeit folgen. Zunächst wird die Rocket Labs wohl erst Ursachenforschung betreiben um einen erneuten Fehlschlag möglichst zu vermeiden.

