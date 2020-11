Roborock S6 MaxV: Starke Saugroboter-KI sorgt für eine noch gründlichere Reinigung

René Resch

Der Roborock S6 MaxV bietet mit seiner starken Leistung, dem ausgeklügelten Navigationssystem und einer intelligenten KI eine hervorragende Reinigung Ihrer eigenen vier Wände. Zum Black Friday gibt es den Saug- und Wischroboter bei Partner-Händlern zu großartigen Preisen.

Anzeige Vergrößern Roborock S6 MaxV © Roborock

Roborock hat viele großartige Haushaltsroboter im Portfolio, die nur auf den Einsatz in Ihren vier Wänden warten. Die Roborock-Roboter sind mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet und ermöglichen Ihnen, sich ein tolles Smart-Home zu erschaffen. Die Arbeit in Ihrem Zuhause erledigt sich dann wie von selbst.

Beispielsweise mit dem Roborock Saugroboter S6 MaxV erleichtern Sie sich die Arbeit daheim erheblich. Die harte Saug- und Wischarbeit übernimmt von nun an Ihr smarter Saugroboter. Durch intelligente Funktionen wie der LiDAR-Navigationstechnologie in Verbindung mit der künstlichen Intelligenz ReactiveAI wird die Reinigung bei Ihnen Daheim noch gründlicher – ohne dass Sie sich um die Navigation des Roboters kümmern müssten. Die Böden Ihrer vier Wände sind so auf Wunsch jeden Tag frisch geputzt – Sie kümmern sich einfach um die schöneren Dinge im Leben.



Smart-Funktionen mit der nötigen Rechenleistung

Der Roborock S6 MaxV besitzt eine Stereokamera sowie ein Infrarot-Bildsystem und funktioniert darum auch im Dunkeln. In Kombination mit ReactiveAI und dem LiDAR-Navigationssystem ist die Navigation für den Roboter zu jeder Tages- und Nachtzeit gegeben. Die KI nimmt Objekte wahr und umfährt diese. Erkannte Gegenstände, die einen Putzvorgang an gewissen Stellen verhindert haben, werden Ihnen dann in der App angezeigt. Das Navigationssystem nimmt für Ihr Zuhause eine mehrstufige Kartierung vor, in die Wände und Sperrzonen hinzugefügt werden können. Der Saugroboter kann diese dann selbständig lokalisieren und eine reibungslose Reinigung vornehmen.

Die nötige Rechenleistung wird dabei durch den Qualcomm® APQ8053-Chip geliefert. Zudem wird ein neurales Netzwerk angewendet das neueste Deep-Learning-Funktionen nutzt. So wurde der Roboter mit Tausenden von Bildern trainiert, um gängige Objekte und Gefahren aus der realen Welt zu erkennen und zu umfahren, etwa herumstehende Schuhe oder Hinterlassenschaften Ihrer Haustiere.

Vergrößern © Roborock

Ihre Privatsphäre wird dabei trotz allem großgeschrieben. Alle Bilder, die die künstliche Intelligenz verarbeitet, werden nach der Aufnahme sofort wieder gelöscht. Keine Kopien, Sicherungen oder einem Upload in die Cloud. Der Roborock S6 MaxV ist als sicheres Smart-Home-Produkt durch den TÜV Rheinland zertifiziert – Ihre Daten sind somit sicher.

Starke Saug- und Wischleistung

Der Roborock S6 MaxV bietet dabei die stärkste Saugleistung aller Roborock-Saugroboter. Mit 2500 Pa Saugleistung auf einer maximalen Fläche von 240 m² und einer Laufzeit bis zu 180 Minuten ist der S6 MaxV um etwa 25 Prozent leistungsstärker als sein direkter Vorgänger, der Roborock S6. Dadurch wird feiner Staub noch besser aufgenommen und der Roboter dringt noch tiefer in den Teppich ein, um jeglichen Schmutz zu entfernen.

Vergrößern © Roborock

Für Ihre häuslichen Wischarbeiten montieren Sie einfach das SnapMop-Wischsystem. Mit seinem Wassertank wischt der Roboter dann mühelos Flächen von etwa 200 m² und bietet dabei allerlei raffinierte Funktionen, wie etwa raumspezifische Wischpläne. Sie können alles bequem in der App festlegen. Durch Wischsperrzonen werden dann auch nur Bereiche gewischt, die auch gewischt werden sollen.

Welcher Raum, wann und wie gewischt oder gesaugt wird, liegt dabei komplett bei Ihnen. Sie geben über die Roborock-App den Ton an und bestimmen auf Wunsch alles selbst.

Exklusive Deals zu Top-Preisen bei ausgewählten Partnern

Bei Partner-Versandhändlern wie Amazon und Cyberport erhalten Sie den Saug- und Wischroboter S6 MaxV der Marke Roborock



Weitere Informationen sowie technische Details zum Roborock S6 MaxV erhalten Sie auf der offiziellen Produkt-Webseite:

