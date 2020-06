Roborock S6 MaxV: Saugroboter sorgt mit KI-Unterstützung für effizientere Reinigung

René Resch

Der neue Saug- und Wischroboter S6 MaxV der Marke Roborock sorgt durch ReactiveAI-Technologie, LiDAR-Navigationssystem und höherer Saugkraft für eine noch bessere Reinigung. Der S6 MaxV ist ab sofort im Handel erhältlich. Beispielsweise bei den bekannten Händlern Media Markt und Saturn.

Vergrößern Roborock S6 MaxV: Saugroboter sorgt dank KI für effizientere Reinigung © Roborock

Die Firma Roborock spezialisiert sich auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von Smart-Home-Robotern, die Ihnen den Alltag erleichtern. Dabei produzierte das Unternehmen unter auch für namhafte Hersteller wie etwa Xiaomi. Mittlerweile konnte sich die Firma aber einen eigenen Namen machen und ist heute einer der Marktführer auf dem Gebiet.

Top-Haushaltsroboter der Firma Roborock

Das Unternehmen hat einige großartige Haushaltsroboter im Sortiment, die nur auf den Einsatz in Ihren vier Wänden warten. Saug- und Wischroboter wie etwa der jetzt im Handel erhältliche Roborock S6 MaxV können dabei mit der aktuellsten und besten Technologie unter den Haushaltsrobotern glänzen. So wird die Reinigung der eigenen vier Wände deutlich einfacher und die Böden Ihrer Wohnung werden auf Wunsch, jeden Tag frisch geputzt – ohne großen Aufwand.

Roborock S6 MaxV – Smart dank KI-Unterstützung

Der Roborock S6 MaxV kann im Vergleich mit den Vorgängern der S-Serie einige Verbesserungen vorweisen. So bietet der neueste Sprössling der Roborock-Haushaltsroboter eine deutlich bessere Navigation. Durch die Kombination aus LiDAR, Kamera und künstlicher Intelligenz nimmt der Roborock seine Umgebung wahr und navigiert bestmöglich durch jeden Raum. Mithilfe von Infrarot sieht der Roboter dabei sogar im Dunkeln. Und durch die ReactiveAI werden Objekte KI-Unterstützt umfahren, in der Roborock-App können diese sogar angezeigt werden. In Kombination mit dem LiDAR-Navigationssystem, mit dem sogar mehrstufige Kartierungen möglich sind, können Wände und Wischsperrzonen hinzugefügt werden. Der Roboter lokalisiert diese dann selbständig – eine sorgenfreie Reinigung wird so garantiert.

Vergrößern Die ReactiveAI erkennt und umfährt Hindernisse © Roborock

Der S6 MaxV wird angetrieben von einem schnellen und leistungsstarken Qualcomm® APQ8053-Prozessorchip.



Mehr Saugleistung & raffinierte Wischfunktionen

Mit der starken Saugleistung von 2500 pa, einer maximalen Saugfläche von 240 m² und einer Laufzeit von bis zu 180 Minuten wird für eine ordentliche Reinigung gesorgt, die noch tiefer in den Teppich eindringt. Damit bietet der Roborock S6 MaxV 25 Prozent mehr Saugleistung als das S6-Modell.

Vergrößern 25 Prozent mehr Saugleistung gegenüber dem Roborock S6 © Roborock

Das geniale SnapMop-Wischsystem, mit einem Wassertank mit 297 ml und einem Wischvolumen von maximal 180 m², bietet ebenfalls einige raffinierte Funktionen. Damit lassen sich beispielsweise raumspezifische Wischpläne festlegen, den Wasserverbrauch pro Raum variieren und mehr. Alles ganz einfach über die App steuerbar. Durch Wischsperrzonen wischt der Roborock S6 MaxV auch nur die Böden, die er auch wischen soll – feuchte Teppiche gehören der Vergangenheit an.

Bei der App haben Sie die Wahl

Als Teil des beliebten Xiaomi-Ökosystems haben Sie die Wahl welche App Sie nutzen möchten. So kann der Roborock S6 MaxV in die Mi-Home-App von Xiaomi eingebunden werden oder Sie steuern Ihren Haushaltsroboter über die hauseigene Roborock-App.

Sie Genießen, der S6 MaxV übernimmt die Arbeit

Sie konzentrieren sich auf die schöneren Dinge im Leben, während der smarte Roborock S6 MaxV die Saug- und Wisch-Arbeit für Sie übernimmt und dabei eine sichere und reibungslose Reinigung ohne Unterbrechung vornimmt. Weitere Informationen zu den beliebten Saug- und Wischroboter der Marke Roborock erhalten Sie auf der offiziellen Roborock-Webseite.

Weiterführende Informationen zum neuen und smarten Roborock S6 MaxV Haushaltsroboter finden Sie hier:

Jetzt auch bei Media Markt und Saturn

Den neuen S6 MaxV sowie weitere Haushaltsroboter von Roborock gibt es ab sofort auch bei den Elektrofachhändlern Media Markt und Saturn.



