Roborock: Bis zu 80 Euro sparen beim Saugroboterkauf

Zwischen 50 und 80 Euro zum tatsächlichen Straßenpreis sparen Sie für wenige Tage beim Kauf zweier Saugroboter des bekannten Herstellers Roborock. Eines der Angebote hilft sogar bei der Überwachung der Wohnung während Ihrer Abwesenheit.

Vergrößern Der Roborock S6 MaxV © Roborock

Der chinesische Saugroboter-Spezialist Roborock bietet ausgewählte Saugroboter-Modelle während der Black-Friday-Woche ebenfalls deutlich günstiger an.

Roborock S6 MaxV: Saugroboter als fahrende Überwachungskamera

Der Roborock S6 MaxV ist vollgestopft mit Sensoren wie Lidar und Stereokamera. Zusammen mit KI gibt ihm das die Fähigkeit, Hindernisse vergleichsweise genau erkennen und umfahren zu können, wie unser Testbericht zeigt. Besonders praktisch ist aber, dass der Roboter Hindernisse auf seiner Karte genau bezeichnet: Ein Pantoffel wird dort als Pantoffel vermerkt. Damit sind Sie in der Lage, solche störenden Probleme zielgerichtet zu entfernen. Doch der Roborock S6 MaxV bietet noch eine weitere coole Funktion. Er überträgt einen Live-Videostream während der Fahrt. Sie können den Roboter aus der Ferne also tatsächlich Patrouille in Ihrer Wohnung fahren lassen! Mehr zu dieser Funktion lesen Sie in diesem Testbericht: Roborock S6 Max V Test - wir fahren mit dem Saugroboter Patrouille in der Wohnung.



Den Roborock S6 MaxV gibt es jetzt für wenige Tage (23.11.2020 –30.11.2020) für 499 Euro bei diesen Anbietern:



In der Regel müssen Sie für diesen Roboter sonst um die 550 Euro oder mehr bezahlen, wie unser Preisvergleich zeigt.



Roborock E4: Einfach und günstig

Der Roborock E4 ist im Unterschied zum Roborock S6 MaxV ein deutlich einfacher gebauter Saugroboter ohne Lidar und Kamera. Er reinigt also mehr oder weniger nach dem Chaosprinzip, was aber nicht zwangsläufig zu einem schlechteren Reinigungsergebnis führen muss. In jedem Fall benötigt ein solcher Roboter für einen Reinigungsdurchgang aber mehr Zeit als ein Lidar- oder Kamera-unterstützter Roboter.



Den Roborock E4 gibt es im Zeitraum vom 23.11.2020 –30.11.2020 für 199 Euro statt der laut unserem Preisvergleich sonst üblichen 277 oder 279 Euro.



