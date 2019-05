Rime - cooles Adventure gratis im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store ist das PC-Spiel Rime für kurze Zeit gratis erhältlich. Das Spiel entführt Sie in eine spannende Welt.

Vergrößern Rime ist für kurze Zeit gratis im Epic Games Store erhältlich.

Das wunderhübsch gezeichnete Adventure-Rätselsspiel Rime ist derzeit im Epic Games Store gratis erhältlich. Das Spiel aus dem Jahr 2017 wurde von Tequila Works entwickelt. In dem Spiel erwachen Sie als kleiner Junge auf einer mysteriösen Insel, die sie in der offenen 3D-Welt frei erkunden können. Für das Vorankommen müssen aber immer wieder Rätsel gelöst werden und mit der Zeit finden Sie heraus, was eigentlich los ist.

Aus der offiziellen Beschreibung zum Spiel:

Spiele als kleiner Junge, der nach einem tosenden Sturm auf einer mysteriösen Insel erwacht. Du siehst wilde Tiere, lange vergessene Ruinen und einen massiven Turm, der dich aus der Ferne zu sich lockt. Ausgerüstet mit deinem Verstand und dem Willen, Hindernisse zu überwinden – und mit der Hilfe eines freundlichen Fuchses – musst du die rätselhafte Insel erkunden, die Spitze des Turms erreichen und ihm seine gut behüteten Geheimnisse entlocken.

Zu den empfohlenen Systemvoraussetzungen gehören: Windows 10 (64 Bit), Intel Core i5 3570k / AMD FX-8350, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, eine Nvidia GTX 770 2 Gigabyte oder Radeon R9 280X 3 GIgabyte (oder besser) und mindestens 7,7 Gigabyte freier Speicherplatz. Das Spiel selbst ist in deutscher Sprache verfügbar.

Zum Gratis-Spiel: Rime im Epic Games Store

City of Brass ab 30. Mai gratis erhältlich

Rime ist noch bis zum 30 Mai 2019 gratis erhältlich. An dem Tag erscheint dann auch das nächste Gratis-Spiel: City of Brass wird dann vom 30. Mai bis zum 6. Juni 2019 kostenlos sein. Bei City of Brass handelt es sich um ein neues Spiel, welches von Entwicklern stammt, die bereits an der legendären Serie Bioshock gearbeitet hatten. In City of Brass stürzt sich der Spieler in ein Action-Adventure aus der Ego-Perspektive mit Säbel und Peitsche ins Abenteuer.