Riesiger 82-Zoll-TV bei Aldi ist konkurrenzlos günstig

Hans-Christian Dirscherl

Aldi Süd verkauft einen riesigen Smart-TV zum Hammerpreis. Aber auch Aldi Nord hat einen sehr günstigen TV im Angebot.

Vergrößern In kleinen Zimmern kann der Medion X17882 glatt die Tapete ersetzen... © Medion

Aldi Süd: 85 Zoll Smart TV für 1099 Euro

Aldi Süd verkauft ab dem 25. Februar 2021, 8 Uhr, einen 82 Zoll großen Smart TV - die Bildschirmdiagonale misst also 2,07 Meter. Dabei handelt es sich um den Medion X17882. Der Smart-TV ist nicht in den Aldi-Filialen vorrätig, sondern wird online bestellt und dann zum Kunden nach Hause geliefert.



Der LCD-TV Medion X17882 löst mit 3.840 x 2.160 Pixel im gewohnten Format 16:9 auf und bietet HDR (High Dynamic Range). Über den eingebauten HD-Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 HD) empfangen Sie digitales Satelliten-Fernsehen, Kabelfernsehen und terrestrisches Fernsehen.



Wie man es von Smart-TVs gewohnt ist, besitzt auch der Medion X17882 einen Webbrowser. Außerdem können Sie auf dem Fernseher diverse Apps nutzen, beispielsweise für News, Mediatheken und Spiele. Die Verbindung zum Router erfolgt via WLAN oder LAN.



Ausstattung und technische Daten laut Aldi



LCD-TV mit LED-Backlight Technologie

HD Triple Tuner (DVB-S2, -C, -T2 HD)

HDR (High Dynamic Range)

AVS (Audio Video Sharing) und HbbTV

Drei HDMI-Eingänge

Integrierte CI+ Schnittstelle (ermöglicht in Verbindung mit entsprechendem CI+ Modul und Smart Card den Empfang von verschlüsselten Programmen)

Elektronischer Programmführer (EPG)

Wandmontage nach VESA-Standard (Lochabstand 600 x 300 mm)

Automatische Senderprogrammierung

Kindersicherung

Statischer Kontrast von 5.000:1 (typ.)

Dynamischer Kontrast von 10.000:1

Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 350 cd/m² (typ.)

Energieeffizienzklasse G



Audio:



Integrierte Stereo-Lautsprecher

2 x 8 W RMS



Anschlüsse:



Satellitenanschluss

Antennenanschluss

1 x LAN RJ-45

3 x USB

3 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 – Entschlüsselung

1 x VGA (15 Pin D-Sub)

AV In (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch)

YPbPr In (YUV) (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch)

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)

Digital Audio Out (SPDIF) (opictal)



Abmessungen (L x B x H)/Gewicht:

Mit Füßen: ca. 1832 x 1125 x 380 / 39,7 kg

Ohne Füße: ca. 1832 x 1065 x 85 / 38,5 kg

Abmessungen zwischen den Füssen: ca. 1575 mm

Kartonabmessungen: ca. 1975 x 1200 x 225 / 54,3 kg



Lieferumfang: Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, YUV-Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte .

Preis, Verfügbarkeit und Einschätzung

Aldi Süd verkauft den über zwei Meter großen Medion X17882 ab dem 25.2.2021 für 1099 Euro online. Aldi liefert den TV nach Hause. Kunden bekommen drei Jahre Garantie.

Laut unserem Preisvergleich sind 1099 Euro für einen 82 Zoll großen Smart-TV konkurrenzlos günstig.

Vergrößern Medion Life X16596 © Aldi/Medion

Aldi Nord: 65 Zoll Smart TV für 579 Euro

Ebenfalls ab dem 25. Februar 2021 verkauft auch Aldi Nord einen Smart-TV, allerdings ein paar Nummern kleiner. Denn der Medion Life X16596 ist 65 Zoll (163,8 cm) groß.

Daten und Ausstattung:



163,8 cm (65“) LCD-TV mit Ultra HD Auflösung und LED-Backlight-Technologie

HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

Dolby Vision

HDR (High Dynamic Range)

WCG (Wide Color Gamut)

Micro Dimming

MEMC - Motion Estimation and Motion Compensation

1.800 MPI (Motion Picture Index)

Integrierter Internetbrowser

Integriertes WLAN

CI+-Schnittstelle

PVR ready

HbbTV

Wireless Display

Integrierter Mediaplayer

AVS (Audio Video Sharing)

EPG (Elektronischer Programmführer)

Automatische Senderprogrammierung (APS)

Kindersicherung

Sleeptimer

Wandmontage nach VESA-Standard (Lochabstand 400 x 400 mm)



Paneldaten:



Statischer Kontrast von 1.200:1 (typ.)

Dynamischer Kontrast von 28.000:1

Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 350 cd/m² (typ.)



Audio:



Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 12 W RMS)

Integrierter Subwoofer (1 x 12W RMS)

DTS HD Unterstützung



Anschlüsse:

1 x Antenne, 1 x Satellit, 2 x USB, 1 x LAN RJ-45, 4 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV), AV In (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch)



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:



ca. 145,5 x 89,5 x 34,5 cm / ca. 24,3 kg (mit Füßen)

ca. 145,5 x 84,6 x 7,4 cm / 23,7 kg (ohne Füße)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 115 cm



Lieferumfang:

Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Preis, Verfügbarkeit und Einschätzung

Das Medion X16596 kann ab dem 25. Februar bei Aldi Nord für 579 Euro online bestellt werden. Aldi liefert den TV nach Hause. Kunden bekommen drei Jahre Garantie.

Wie ein Blick in unseren Preisvergleich zeigt, sind 579 Euro für einen 65 Zoll TV derzeit konkurrenzlos günstig.