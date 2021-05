Rewe: Supermarkt der Zukunft ohne Bezahlung an der Kasse

Denise Bergert

Mit "Pick & Go" testet Rewe ab sofort in Köln neue Supermarkt-Technik ohne klassischen Bezahlvorgang an der Kasse.

Vergrößern Bei "Pick & Go" müssen sich Kunden per App beim Betreten des Ladens registrieren. © Rewe

Rewe sieht die Zukunft seiner Supermarkt-Kette anscheinend ohne die klassischen Kassen oder Bezahl-Terminals. Kunden sollen einfach in den Laden kommen, ihre Einkäufe einpacken und im Anschluss den Laden wieder verlassen können - die Bezahlung wird dabei automatisch ausgelöst. Dieses System ist laut Rewe schnell, einfach, kontaktreduziert und sicher.

Einen ersten Testlauf der "Pick & Go"-Technologie führt Rewe ab sofort mit einem ausgewählten Kreis von Mitarbeitern durch. Ab Spätsommer 2021 sollen Kunden in einer Rewe-Filiale in der Kölner Innenstadt die neue Technik ebenfalls testen können. Der Rewe-Markt in der Zeppelinstraße unweit vom Kölner Neumarkt verfügt über eine Schranke im Eingangsbereich. Hier melden sich die Kunden mit einer speziellen App beim Betreten des Geschäfts an. Dann können sie sich wie beim bisherigen Einkauf einfach die Produkte aus den Regalen nehmen, packen diese ein und verlassen den Markt dann einfach wieder - ohne an der Kasse bezahlen zu müssen.

Die App registriert, wenn sie das Geschäft wieder verlassen und präsentiert ihnen dann die Rechnung für alle entnommenen Produkte. Bei Unstimmigkeiten können Reklamationen über die App gestartet werden. Bei Fragen stehen das Marktpersonal und eine Service-Hotline zur Verfügung. Kameras und Sensoren in den Regalböden sind das Herzstück des Systems. Die Kunden sollen laut Rewe jedoch nicht auf den Kamera-Aufnahmen zu erkennen sein. Die Technik registriere lediglich die Produkte, die die Kunden entnehmen. Wie gut das System bereits funktioniert und wo seine Schwachstellen liegen, soll nun der Test mit ausgewählten Mitarbeitern zeigen. "Wir werden einige Wochen lang das System auf Herz und Nieren testen, bevor unsere Kundinnen und Kunden zum hybriden Einkaufen eingeladen sind," erklärt Anika Vooes, Projektleiterin aus dem Bereich Research & Innovation bei Rewe digital.