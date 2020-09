Respawn: Razer bietet Kaugummi für Gamer an

Michael Söldner

Das neueste Zubehör von Razer lässt sich kauen: Der Respawn by 5 Gum soll die Sinne von Gamern schärfen.

Vergrößern Respawn by 5 Gum ist speziell für Gamer entwickelt worden. © respawnbyrazer.com

Beim neuesten Gaming-Zubehör von Razer handelt es sich nicht etwa um eine Maus oder eine präzise Mausmatte, sondern schlicht um einen Kaugummi. Der in Zusammenarbeit mit 5 Gum von Wrigley entstandene Kaugummi namens Respawn by 5 Gum soll den Fokus des Kauenden erhöhen und seine Reaktionszeit verbessern. Die in den drei Geschmäckern Cool Mint, Tropical Punch und Pomegranate Watermelon angebotene Süßigkeit kostet 3 US-Dollar. Dafür erhalten Käufer 15 Streifen, das Sparpaket mit 10 Packungen kostet 28 US-Dollar. Angeboten wird der Kaugummi wahlweise direkt bei Razer.com oder bei Amazon.

Laut Razer wurde Respawn by 5 Gum anhand täglicher Routinen von Spielern entwickelt. Das aus grünem Tee stammende Koffein soll wacher machen. Der Kaugummi soll sich aber zu jeder Tages- und Nachtzeit nutzen lassen. Die eigentliche Süßigkeit ist Schwarz, soll aber den Mund des Nutzers nicht einfärben. Erst 2019 kündigte Razer einen Energy-Drink namens Respawn an, der ebenfalls die Sinne von Spielern schärfen soll. Meist kommt dafür Koffein zum Einsatz. Gesundheitsexperten warnen entsprechend davor, schon in jungen Jahren hohe Mengen des Stoffes zu sich zu nehmen. Der Druck, im Spiel Bestleistungen abliefern zu wollen, könnte speziell junge Spieler dazu verführen, sich mit zu viel Zucker und Koffein in eine Abhängigkeit zu begeben, die den Körper auf Dauer stark belastet.

