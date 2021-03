Resident Evil Village: Das sind die Systemanforderungen

Denise Bergert

Die Raytracing-Effekte von "Resident Evil: Village" werden sowohl mit Nvidia- als auch AMD-Ausstattung dargestellt.

Vergrößern Capcom gibt die Systemanforderungen für "Resident Evil: Village" bekannt. © Capcom

Publisher Capcom hat heute die offiziellen Systemanforderungen für die PC-Version von "Resident Evil: Village" bekannt gegeben . Um den Horror-Titel mit einer Auflösung von 1080p mit 60 Bildern pro Sekunden spielen zu können, ist ein Rechner mit der folgenden Mindestausstattung nötig:

Windows 10 (64 Bit)

Intel Core i5-7500 oder AMD Ryzen 3 1200

Nvidia Geforce GTA 1050 Ti oder AMD Radeon RX 560 (mit 4 Gigabyte VRAM)

8 Gigabyte RAM

DirectX 12

Wer "Resident Evil: Village" in höherer Auflösung und mit mehr Bildern pro Sekunde an seinem PC spielen möchte, der benötigt sowohl einen schnelleren Prozessor als auch eine schnellere Grafikkarte. Für das optimale Spielerelebnis ohne Ray Tracing empfiehlt Capcom folgende Hardware-Ausstattung:

Windows 10 (64 Bit)

Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 5 3600

Nvidia Geforce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 5700

16 Gigabyte RAM

DirectX 12

Um das Spiel in 4K-Auflösung und mindesten 45 Bildern pro Sekunden auf dem PC-Spielen zu können, brauchen Horror-Fans allerdings sowohl eine spezielle Windows-Version als auch eine spezielle Grafikkarte. Welche Modelle Capcom unterstützt zeigen die folgenden empfohlenen Systemvoraussetzungen mit Ray Tracing:

Windows 10 Version 2004 oder neuer

DirectX 12

Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 5 3600

16 Gigabyte RAM

Nvidia Geforce GTX 2070 (4K/45fps)

Nvidia Geforce GTX 2070 (4K/60fps)

AMD Radeon RX 6700 XT (4K/45fps)

AMD Radeon RX 6800 (4K/45fps)

AMD Radeon RX 6900 XT (4K/60fps)

In "Resident Evil: Village" schlüpfen Spieler erneut in die Rolle von Ethan Winter aus dem Vorgänger "Resident Evil: Biohazard" und bekommen es in Europa mit Vampiren und Werwölfen zu tun. Das Spiel erscheint am 7. Mai 2021 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X.