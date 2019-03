René Resch

Ein Reputations-Ranking aus den USA kam zu einigen interessanten Resultaten, was Tech-Firmen betrifft.

Vergrößern Reputations-Ranking: Microsoft landet vor Apple © Harris Poll / Axios

In einer Partnerschaft haben Axios und Harris Poll eine Top-100-Reputations-Ranking-Liste der bekanntesten Marken in den USA ermittelt. Dabei flossen neben der aktuellen Befragung von Personen zu den Firmen auch Daten, basierend auf einer 20-jährigen Harris-Poll-Forschung, mit in das Ergebnis ein.



Die Studie kommt zu interessanten Ergebnissen. Auf Platz 1 landete die private Supermarkt-Kette Wegmans aus den USA. Die schlechteste Reputation konnte das U.S. Goverment, mit Platz 100 einfahren. Weitere Schlusslichter: die Trump Org. landet auf Rang 98 und der Tabak-Konzern Philip Morris auf Rang 99.

Amazon weit oben, Microsoft landet vor Apple

Aber wie sieht es mit den Tech-Firmen und IT-Firmen aus? Auch hier kommt die Studie zu einigen einleuchtenden, manchmal auch überraschenden Resultaten. Den Thron schnappt sich hier Amazon mit Rang 2. Microsoft schneidet auch recht gut im Ranking ab und belegt Platz 9 im Gesamtranking, während Konkurrent Apple nur auf einem deutlich schlechteren Platz 32 landet. Electronic Arts konnte bei den Kunden wohl etwas Boden gutmachen und landet im Ranking auf Rang 51. Weit schlechter trifft es die Social-Media-Plattformen, Twitter landet auf Rang 89, Facebook gar nur auf Platz 94.



Wie die weiteren Tech-Unternehmen im Ranking abschnitten, listen wir hier für Sie auf:



Rang Unternehmen #02 Amazon #07 Samsung #09 Microsoft #10 Sony #15 LG #24 Netflix #29 Dell #30 Nintendo #32 Apple #39 HP #41 Google #42 Tesla Motors #49 IBM #51 EA #57 Ebay #63 Uber #89 Twitter #94 Facebook

Die Umfrage wurde von November 2018 bis Januar 2019 in den USA durchgeführt. Dazu wurden repräsentativ 6.118 Personen befragt, von welchen Unternehmen sie denken, dass sie den besten bzw. schlechtesten Ruf haben. Danach wurden die 100 stärksten Unternehmen von einer zweiten Gruppe von 18.228 Personen im Bezug auf die wichtigsten Merkmale der Firmenreputationen bewertet.

