Report: Viele E-Scooter-Fahrer halten sich nicht an die Regeln

Denise Bergert

Wie ein aktueller Report zeigt, halten sich viele E-Scooter-Fahrer nicht an die seit 2019 geltenden Verkehrsregeln.

Vergrößern 15 Prozent aller E-Scooter-Fahrten finden widerrechtlich auf dem Gehsteig statt. © Xiaomi

In einem aktuellen Report hat das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) die Nutzung von E-Scootern und die Einhaltung der seit 2019 geltenden Regeln für das Verkehrsmittel untersucht. Dafür hat sich das Kuratorium insgesamt 738 E-Scooter-Fahrer in den Städten Wien, Linz, Klagenfurt und Innsbruck näher angeschaut. Das Ergebnis zeigt, dass sich längst nicht alle E-Scooter-Fahrer an die Regeln halten.

Laut dem Report finden etwa 15 Prozent aller Fahrten mit einem E-Scooter verbotenerweise auf dem Gehsteig statt. Eigentlich ist das Fahren der E-Tretroller nur auf Radwegen bzw. auf der Straße, falls kein Fahrradweg vorhanden ist, gestattet. In zwei Prozent der Fälle wurde zudem eine zweite Person auf dem Roller während der Fahrt mitgenommen, was ebenfalls verboten ist. Handzeichen, mit denen sie anderen Verkehrsteilnehmern signalisieren, dass sie abbiegen wollen, nutzten lediglich zwei Prozent der E-Scooter-Fahrer. Für das freiwillige Tragen eines Helms erklärten sich ebenfalls nur zwei Prozent der Befragten bereit.

Der Report zeigt weiterhin, dass jeder fünfte Roller nicht korrekt abgestellt wird. So können die elektrisch betriebenen Roller für Fußgänger schnell zum Hindernis oder zur Stolperfalle werden. „Unsere Begehungen haben ergeben, dass mehr als die Hälfte aller E-Scooter (54 Prozent) im städtischen Bereich auf Gehsteigen abgestellt werden. Das ist zwar grundsätzlich möglich – allerdings waren 20 Prozent davon auf schmalen Gehsteigen abgestellt, wo das Abstellen lt. StVO verboten ist. Rund jeder zehnte E-Scooter (10 Prozent) stellte zudem eine Behinderung für andere Verkehrsteilnehmer dar – besonders für seh- und gehbehinderte Personen sind Hindernisse dieser Art ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko“ , so das KFV.