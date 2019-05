Reno Z: Neues Reno-Modell von Oppo geleaked

Denise Bergert

Elektronik-Hersteller Oppo arbeitet aktuellen Gerüchten zufolge an einem neuen Smartphone-Modell aus seiner Reno-Familie.

Vergrößern So könnte das neue Reno Z aussehen. © slashleaks.com

Nach der Ankündigung der drei neuen Smartphone-Modelle Reno, Reno 5G und Reno 10x Zoom Edition arbeitet Hersteller Oppo an weiterem Zuwachs für seine neue Reno-Familie. Die Website slashleaks.com will in den Besitz erster Render-Bilder sowie eines Spec-Sheets gelangt sein. Das neue Smartphone-Modell soll den Namen Oppo Reno Z tragen und über einen AMOLED-Bildschirm im 6,4-Zoll-Format und einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln verfügen. Die Front-Kamera mit einer stattlichen Auflösung von 32 Megapixeln bringt Oppo in einer so genannten Teardrop-Notch in der oberen Bildschirm-Mitte unter.

Angetrieben wird das Reno Z vom Achtkern-Prozessor MediaTek Helio P90 sowie sechs Gigabyte RAM. Der Arbeitsspeicher fällt mit 256 Gigabyte großzügig aus. An der Rückseite des Smartphones verbaut Oppo eine Dual-Kamera mit 48 und 5 Megapixeln. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Akku mit 3.950 mAh sowie Android 9. Das Oppo Reno Z ist mit einem Preis von 2.599 Yuan (umgerechnet rund 337 Euro) das günstigste Smartphone aus der neuen Reno-Familie von Oppo. Wann das Smartphone in Europa erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt. Eine offizielle Ankündigung steht ebenfalls noch aus.

