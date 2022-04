Remedy plant Remakes zu Max Payne und Max Payne 2

Michael Söldner

Spieleentwickler Remedy will die beliebten Action-Klassiker „Max Payne“ und „Max Payne 2“ neu auflegen.

Vergrößern Der Antiheld Max Payne soll im Remake einmal mehr auf Gangsterjagd gehen. © rockstargames.com

Gemeinsam mit Rockstar Games hat Entwickler Remedy angekündigt, dass man an Neuauflagen der bei Fans beliebten Spiele „Max Payne“ und „Max Payne 2“ arbeite. Das darauf folgende Interesse der Fans war so groß, dass die Investoren-Webseite des Spiels zeitweise zusammengebrochen war. Das verwundert etwas, schließlich liegt das erste Spiel rund um den Antihelden Max Payne nun schon über 20 Jahre zurück. Im Erstling musste der gebeutelte Charakter den Mord an seiner Frau und Tochter rächen. Aufgrund dieser Selbstjustiz-Thematik sowie der per Zeitlupe dargestellten Gewalt wurde das Spiel in der Originalversion von der BPjM indiziert. Die Streichung von dieser Liste erfolgte erst im Jahr 2012. Zwei Jahre nach dem ersten Teil erschien im Oktober 2003 die Fortsetzung, die durch deutlich mehr Budget auch mehr Schauplätze und eine umfangreichere Geschichte bot.

Für PC und Konsole

Nun planen Remedy und Rockstar Games Remakes der ersten beiden Teile. Diese sollen auf die Northlight Engine setzen, die aus „Alan Wake“ und „Control“ bekannt ist. Geplant ist eine Veröffentlichung beider Teile für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Rockstar Games stellt eine typische AAA-Produktion in Aussicht. Noch befänden sich beide Remakes allerdings in der Konzeptentwicklungsphase.

Preis und Termin unklar

Einen Termin für die beiden Neuauflagen gibt es indes noch nicht. Gut möglich, dass die Remakes von „Max Payne“ und „Max Payne 2“ zur gleichen Zeit als Bundle erscheinen. Es könnte allerdings auch sein, dass zwischen der Veröffentlichung beider Spiele mehrere Monate liegen. Welche Preisgestaltung Rockstar Games und Remedy für beide Neuauflagen plant, ist ebenfalls noch völlig unklar.



