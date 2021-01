Hans-Christian Dirscherl

Space X hat einen Weltrekord aufgestellt: Eine einzige Falcon-9-Rakete transportierte 143 Satelliten ins Weltall - per Ridesharing.

Vergrößern Rekord: Eine Space-X-Rakete bringt 143 Satelliten ins All

© Space X

Elon Musks Raumfahrtunternehmen Space X hat einen Rekord aufgestellt : Eine einzige Falcon-9-Rakete transportierte mit der „Transporter-1 Rideshare Mission“ 143 Satelliten ins All. Noch nie zuvor hatte eine einzige Rakete so viele Satelliten an Bord.



Mit dem Rideshare-Programm will Space X besonders günstige Satellitenstarts für Satelliten unterschiedlicher Größe ermöglichen. Damit sollen auch finanzschwächere Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit bekommen, ihre Satelliten ins All schicken zu können, indem sie ihre Satelliten sozusagen bei einem bereits gebuchten Raketenstart mitfliegen lassen. Die Preise für einen Satellitenstart beginnen bei diesem Rideshare-Programm bei 1 Million US-Dollar.

Die Falcon-9-Rakete startete am Sonntag vom Space Launch Complex 40 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Die Falcon-9, genauer gesagt: deren erste Raketenstufe, kehrte nach dem Aussetzen der Satelliten planmäßig zur Erde zurück und wurde von der dafür vorgesehenen Landeplattform im Meer in Empfang genommen. Die recycelte Falcon-9-Rakete kam mit diesem Flug bereits zum fünften Mal zum Einsatz.



Unter den 143 ausgesetzten Satelliten befanden sich zehn weitere Starlink-Satelliten für den Satelliten-basierten Internetzugangsdienst von Space X. Diese zehn Starpink-Satelliten sollen die Erde in einem polarnahen Orbit umkreisen um Alaska und andere polarnahe Regionen mit einem Internetzugang zu versorgen. Für das Aussetzen der übrigen 133 (Mikro)-Satelliten mussten deren Inhaber bezahlen; einen einfachen Überblick über diese 133 Satelliten finden Sie hier sowie bei The Verge. Das Aussetzen aller 143 Satelliten ist genau durchgetaktet. Die zehn Starlink-Satelliten wurden als letztes ausgesetzt.



Den bisherigen Rekord bei der Anzahl der von einer einzigen Rakete ausgesetzten Satelliten hielt eine indische Rakete, wie The Verge berichtet. Diese indische Rakete transportierte 2017 104 Satelliten ins All.