Reels: Instagram pusht Tiktok-Klon mit Geldanreizen für Inhaltsproduze

Denise Bergert

Instagram will Produzenten mit Bonuszahlungen dazu bringen, Videos beim Tiktok-Konkurrenten Reels zu veröffentlichen.

Vergrößern Instagram will mit Reels Tiktok Konkurrenz machen. © Instagram

Mit Reels hat Meta einen Konkurrenzdienst zur Video-Plattform Tiktok in sein soziales Netzwerk Instagram integriert. Um es mit Tiktok aufzunehmen, kündigte CEO Mark Zuckerberg im Juli ein Bonusprogramm an. Über dieses Programm will Meta seine Instagram Reels mit bis zu einer Milliarde US-Dollar fördern. Das Geld soll in Form von Bonus-Zahlungen an Inhaltsproduzenten fließen, die dazu angehalten werden, ihre Videos bei Reels zu veröffentlichen.

Bis zu 35.000 US-Dollar für Reels

Aktuelle Berichte von Techcrunch und Business Insider zeigen nun, welche Beträge Meta diesen Inhaltsproduzenten anbietet und wie viele Views ihre Videos erreichen müssen, um die volle Bonuszahlung zu erhalten. So wurde etwa den Instagram-Nutzern Sam und Cori Werrell eine Summe von 35.000 US-Dollar angeboten, wenn sie Reels-Inhalte für ihre 283.000 Instagram-Follower produzieren. Einem Reddit-Beitrag zufolge, wird diese Summe jedoch nur ausgezahlt, wenn in einem Monat 58,31 Millionen Views erreicht werden.

Die Beträge, die anderen Instagram-Inhaltsproduzenten angeboten wurden, variieren je nach deren Reichweite und liegen zwischen 600 und 8.500 US-Dollar. Laut Meta befindet sich das Programm noch in der Startphase. Konkrete Richtlinien für Zahlungen und Reichweite gebe es noch nicht.

Auch Youtube und Snapchat wollen es mit Tiktok aufnehmen

Instagram ist nicht die einzige Plattform, die das Wachstum von Konkurrent Tiktok kritisch beäugt. Youtube und Snapchat haben ebenfalls bereits Bonusprogramme gestartet, mit denen Inhaltsproduzenten für populäre Videos bezahlt werden sollen. Youtube bietet für Youtube Shorts etwa bis zu 10.000 US-Dollar im Monat, während Snapchat im Rahmen seiner Spotlight Challenges zwischen 1.000 und 25.000 US-Dollar bietet.