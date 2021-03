Redmi Note 9T 5G zum Schnäppchenpreis bei Amazon

Denise Bergert

Das Redmi Note 9T mit 5G-Support von Xiaomi ist aktuell zum Sparpreis von 189,90 Euro bei Amazon erhältlich.

Vergrößern Das Redmi Note 9T 5G ist aktuell zum Sparpreis bei Amazon erhältlich. © Xiaomi

Online-Händler Amazon bietet das Xiaomi-Smartphone Redmi Note 9T 5G in dieser Woche zum Schnäppchenpreis an. In den Farben Daybreak Purple und Midnight Black ist das Gerät mit 64 Gigabyte internem Speicher bei Amazon für 189,90 Euro anstatt der UVP in Höhe von 229,90 Euro erhältlich. Käufer erhalten einen Rabatt von 17 Prozent. Mit rund 15 Prozent Rabatt zu haben ist auch die Speicherversion mit 128 Gigabyte in Lila und Schwarz. Sie kostet 229 Euro anstatt der UVP in Höhe von 269,90 Euro.

Das Redmi Note 9T 5G bietet einen 6,53-Zoll-LCD-Bildschirm mit Full-HD-Plus-Auflösung und Gorilla Glass 5. Im Gehäuse werkeln der Mediatek Dimsensity 800U und vier Gigabyte Arbeitsspeicher. Wem der interne Speicher mit 64 oder 128 Gigabyte nicht ausreicht, der kann das Smartphone per micro-SD-Karte um zusätzlichen Speicher erweitern. Ebenfalls an Bord sind ein Fingerabdrucksensor, 5G-Support, NFC, Face-Unlock, ein Klinkeneingang für Kopfhörer, Stereo-Lautsprecher sowie ein Akku mit 5.000 mAh und Schnellladefunktion über USB-C mit 18 Watt. Die Hauptkamera löst mit 48 Megapixeln auf und wird von einer Makro-Linse mit zwei Megapixeln und einem Tiefensensor ergänzt. Die Selfie-Kamera an der Front bietet 13 Megapixel. Ausgeliefert wird das Redmi Note 9T 5G mit Android 10 und der Bedienoberfläche MIUI 12.

