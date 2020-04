Red Dead Redemption 2 landet im Xbox Game Pass

Panagiotis Kolokythas

Über den Xbox Game Pass wird ab dem 7. Mai gratis der Spielehit Red Dead Redemption 2 spielbar sein.

Vergrößern Xbox Games Pass erhält einen prominenten Zuwachs: Red Dead Redemption 2 © Rockstar Games / Microsoft

Die Spielebibliothek von Xbox Game Pass erhält einen prominenten Zuwachs: Ab dem 7. Mai wird Red Dead Redemption 2 der Sammlung hinzugefügt und ist damit für alle Besitzer einer Xbox One oder Xbox One X gratis spielbar. Mit über 175 "Game of the Year"-Awards und über 250 Bestwertungen in Tests gehört das Western-Epos Red Dead Redemption 2 auch zu den besten Spielen der vergangenen Jahre.

Red Dead Redemption 2 war im Oktober 2018 für Playstation 4 und Xbox One erschienen. Seit dem 5. November 2019 ist das Spiel auch für die Windows-Plattform verfügbar. Erzählt wird die Geschichte von Arthur Morgan und der Van-der-Linde-Gang, die sich im Jahre 1895 als Outlawes auf der Flucht von den Gesetzeshütern befinden. Zusätzlich enthält Red Dead Redemption 2 neben der Einzelspieler-Story auch noch den Multiplayer-Modus Red Dead Online.

Aktuell ist bei Xbox Game Pass noch das Rockstar-Games-Spiel Grand Theft Auto V auf Konsole spielbar. Das Spiel verlässt die Game-Pass-Bibliothek am 7. Mai und wird dann durch Red Dead Redemption 2 ersetzt.



Mit dem Xbox Game Pass erhalten Xbox-One-Besitzer und Windows-Nutzer den Zugriff auf eine große Bibliothek an Spielen, die regelmäßig erweitert wird. Alle diese Spiele können solange gespielt werden, solange das Xbox-Game-Pass-Abo läuft. Einige der Titel in der Bibliothek sind auch nur für einige Wochen oder Monate spielbar und werden dann wieder entfernt. Grundsätzlich fügt Microsoft aber auch alle Spiele der eigenen Microsoft-Entwicklerstudios Xbox Game Studios 1der Xbox-Game-Pass-Bibliothek ab dem ersten Tag der Verfügbarkeit hinzu.

Xbox Game Pass für Xbox One ist für 9,99 Euro/Monat erhältlich und Xbox Game Pass für PC (Beta) zum Einführungspreis von 3,99 Euro/Monat. Bei Xbox Game Pass Ultimate gibt es alle Konsolen- und PC-Titel plus Xbox Live für 1 Euro im ersten Monat und 12,99 Euro/Monat danach. Weitere Infos zu Xbox Game Pass finden Sie hier bei Microsoft.

