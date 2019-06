Red Dead Redemption 2: Soundtrack bald auf Spotify und iTunes erhältlich

Alina Skirrat

Am 12.Juli ist es endlich so weit: Der exklusiv für das Videospiel Red Dead Redemption 2 komponierte Soundtrack wird veröffentlicht. Wer das Album vorbestellt, bekommt durch zwei Singles sogar schon einen Vorgeschmack auf die musikalische Darbietung des Produzenten Daniel Lanois.

The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack - die Vorbesteller erhalten zwei Songs vorab

Endlich können sich Fans nach der Veröffentlichung des Videospiels Red Dead Redemption 2 im Oktober letzten Jahres nun darauf freuen, mittels The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack auch in ihrem Alltag in die Welt des Wilden Westen von dem Protagonisten Arthur Morgan tauchen zu können.

Wer es bis dahin nicht mehr erwarten kann, hat die Möglichkeit, das Album bereits hier auf iTunes vorzubestellen und erhält im Gegenzug bereits vorab die beiden Singles „Crash of Worlds“ von Rocco DeLuca und „Table Top“ von Daniel Lanois. Außerdem ist das Album auch hier auf Spotify erhältlich.



Das Album enthält insgesamt 13 Titel und wird am 12. Juli 2019 in Kooperation mit Lakeshore Records digital veröffentlicht. Die in The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack enthaltenen Stücke waren bereits im Videospiel zu hören und untermalten dort die kraftvolle, emotionale Reise durch die letzten Tage der Ära des amerikanischen Outlaws. Jetzt können die Titel auch unabhängig vom Videospiel genossen werden.



Dafür sorgte der Produzent Daniel Lanois, der bereits elfmal mit einem Grammy ausgezeichnet wurde, indem er die Musik exklusiv für das Spiel komponierte. Durch seine Zusammenarbeit mit Bob Dylan, Neil Young und Willie Nelson ist Lanois bereits bekannt.

„Red Dead Redemption 2 bot einen grandiosen kompositorischen Raum (…) - ein echter Ort, an dem ich meiner Phantasie freien Lauf lassen konnte,“ so Lanois zu seinen Kompositionen.

The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack bietet Songs von vielen mehrfach ausgezeichneten Künstlern wie D´Angelo, Willie Nelson, Rhiannon Giddens oder Josh Homme.