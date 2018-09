Red Dead Redemption 2: Online-Modus und Beta angekündigt

Der Online-Modus zum neuen Rockstar-Titel Red Dead Redemption 2 startet im November 2018 in die Beta-Phase.

Der Online-Modus zu Red Dead Redemption startet erst im November. © Rockstar Games

Ähnlich wie Grand Theft Auto V mit GTA Online, bekommt auch der neue Rockstar-Games-Blockbuster Red Dead Redemption einen Online-Multiplayer-Modus – Red Dead Online . Der Online-Modus setzt auf die große offene Welt des Hauptspiels und soll laut Rockstar Games storybasierte Handlungsstränge mit kompetitiven und kooperativen Gameplay-Elementen verbinden. Red Dead Online kann dem Entwickler zufolge allein oder zusammen mit Freunden erkundet werden.

Wie schon GTA Online soll auch Red Dead Online mit regelmäßigen Updates versorgt werden. Die Aktualisierungen beheben dabei nicht nur Bugs und Fehler, sondern sollen auch das Gameplay und die Spielwelt verbessern. Während Red Dead Redemption bereits am 26. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One in den Händlerregalen steht, müssen sich Online-Multiplayer-Fans noch ein wenig länger gedulden. Red Dead Online startet laut Rockstar Games erst im November in die offene Beta-Phase. Einen konkreten Termin nennt der Entwickler jedoch noch nicht. Red Dead Online ist für Besitzer von Red Dead Redemption 2 kostenlos spielbar. Um den Online-Multiplayer nutzen zu können, sind jedoch auf der PS4 ein PlayStation-Plus-Abo und auf der Xbox One eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft erforderlich.

